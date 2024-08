Stellantis ne vendra pas Maserati

La semaine dernière, on apprenait que Stellantis songeait à éliminer quelques marques qui se montraient moins profitables. L’empire en compte 14 à l’échelle mondiale.

Rapidement, la machine à rumeur s’est mise en marche, et de tout ce qui a été lu et entendu, une information revenait plus souvent concernant la vente possible de Maserati.

Stellantis a aujourd’hui décidé de mettre les choses au clair en publiant un communiqué qui dément tout projet de vente de cette marque d’origine italienne.

« Stellantis réaffirme son engagement inébranlable envers le brillant avenir de Maserati en tant que marque de luxe unique parmi les 14 marques de Stellantis. » - Stellantis, dans un communiqué

La situation financière de Stellantis, qui a connu une baisse de bénéfices nets de 48 % depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2023, a servi à alimenter les rumeurs.

Il est important ici de rappeler que lorsque Stellantis a été formée en 2021, Carlos Tavares, son grand patron, avait donné 10 ans à chacune des marques pour qu’elles fassent leurs preuves et qu’elles démontrent leur viabilité. Nous sommes encore loin de l’année 2031.

Stellantis ne partage pas les résultats individuels pour chacune de ses marques, à l’exception de Maserati. Les données nous montrent que la division n’a livré que 6500 unités lors de la première moitié de 2024, une baisse importante par rapport aux 15 300 de la même période en 2023.

La vérité, c’est que si Maserati espère survivre, elle devra offrir du sang neuf. Le VUS Grecale et la berline Gran Turismo ne font pas courir les foules. La marque est aussi entachée en raison d’un historique de fiabilité atroce, ce qui n’aide en rien à attirer de nouveaux acheteurs.

Les futurs modèles de la compagnie doivent être tout électriques, ce qui pourrait permettre à Maserati de connaître un nouveau départ.

Ce sera un dossier à suivre.