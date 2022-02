Stellantis procède au rappel d’un peu moins de 20 000 fourgonnettes Pacifica hybrides rechargeables en raison d’un risque d’incendie.

Une enquête menée en interne a permis de découvrir 12 cas d’incendies avec des modèles appartenant aux années 2017 et 2018. Chacune des unités concernées était garée et éteinte au moment où l’incident a eu lieu et huit était en processus de recharge.

« Stellantis travaille à confirmer la cause des incendies. La solution, une fois mise au point, sera fournie gratuitement et les propriétaires concernés seront informés de la date à laquelle ils pourront prendre rendez-vous » - Communiqué de Stellantis

Le rappel, effectué sur une base volontaire, touche 19 808 véhicules qui sont majoritairement situés aux États-Unis et au Canada. Les modèles en question sont équipés de batteries fabriquées par une filiale de LG Chem Ltd, LG Energy Solution ltée. Cette dernière a été séparée de la société lors d’une introduction en bourse le mois dernier et elle a confirmé le fait que Stellantis n’avait pas encore établi la cause des incendies.

« Il n’y a pas de cause profonde confirmée concernant les incendies dans les véhicules Stellantis qui font l’objet du rappel ni de preuve directement liée à la batterie », a déclaré l’entreprise coréenne via un communiqué.

Ce sera bien sûr à suivre. Rappelons-nous qu’en octobre dernier, c’est GM qui était aux prises avec LG concernant le rappel de sa Bolt. Là aussi, un risque d’incendie était en cause et en bout de piste, la faute a été attribuée à LG qui a accepté de ramasser la note.

On garde l’œil bien ouvert concernant ce rappel.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!