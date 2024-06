Le groupe Stellantis doit rappeler plus de 211 000 VUS Durango et camionnettes ultras robustes Ram des séries 2500 et 3500, en raison d’un problème logiciel qui pourrait faire en sorte que les systèmes de contrôle de la stabilité de ces véhicules se désactivent.

Les modèles visés sont ceux à partir de l’année modèle 2022. On parle de 524 Ram 3500, 157 890 Ram 2500 et 53 167 Dodge Durango. Pour ce qui est de la répartition géographique, 17 462 véhicules seront rappelés au Canada, 2313 au Mexique et 5023 sur les marchés autres que l’Amérique du Nord.

Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, les modèles visés peuvent voir leur module de contrôle de freinage antiblocage vivre un dysfonctionnement, ce qui pourrait entraîner une défaillance du contrôle de la stabilité, un dispositif de sécurité essentiel. C’est celui qui intervient lorsqu’il détecte que le véhicule est en perte de contrôle, en appliquant les freins à des endroits stratégiques pour garder le véhicule sur la bonne voie. Si ce système cesse de fonctionner, cela pourrait augmenter le risque d’accident.

Un porte-parole de Stellantis a déclaré que l’entreprise avait mené une enquête et découvert le problème après une analyse de routine des rétroactions des propriétaires. C’est ce qui l’a mis sur la piste. Le constructeur n’a pas connaissance de blessures ou d’accidents liés à ce problème.

En tout, ce sont 211 581 véhicules qui sont rappelés et qui pourraient présenter le défaut. Ils ont été assemblés entre avril 2021 et décembre 2022.

Pour ce qui est de la procédure de réparation, elle est simple. Les concessionnaires mettront à jour le logiciel du module de contrôle du freinage antiblocage. Les propriétaires peuvent s’attendre à recevoir des lettres de notification à la fin du mois de juillet.