Stellantis se retire des salons automobiles nord-américains

Alors que les salons automobiles de Montréal et de Toronto sont à nos portes, et que suivront par la suite les événements de Chicago et de New York, on apprend en ce début d’année que Stellantis se retirait de tous les salons canadiens et américains, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

En gros, l’entreprise vise à réduire ses dépenses et avoir les reins plus solides pour affronter une année qui s’annonce pleine de défis, alors qu’elle voit certains de ses modèles et de ses divisions montrer quelques signes de fragilité, sans compter les efforts qu’elle déploie dans le cadre de son virage électrique.

On se souviendra que Stellantis s’est retirée du Salon SEMA et du Salon de l’auto de Los Angeles l’année dernière. La grève qui a touché l’industrie à l’automne a fait mal et a coûté très cher aux constructeurs ; il y a peut-être une cause à effet ici.

Le concept Chrysler Airflow Graphite, au Salon de Montréal 2023 Photo : D.Boshouwers

Les concessionnaires

Cela dit, pour ceux qui comptent se rendre aux salons de Montréal ou de Toronto, il est possible que vous trouviez des véhicules Jeep, Dodge, Ram ou Alfa Romeo sur place. En effet, la compagnie a laissé la liberté aux concessionnaires de s’organiser pour être présents.

Ce sera notamment le cas à Toronto où ces derniers ont décidé de financier leurs propres coûts d’exposition. Il faudra voir si d’autres regroupements de concessionnaires feront de même avec d’autres salons, notamment du côté américain.

Ils seront motivés à le faire, car depuis quelques années, des essais routiers sur circuit aménagé lors des salons sont organisés pour faire découvrir les modèles Jeep, notamment, aux consommateurs. Ces derniers sont très populaires auprès du public et il est à parier que ça se traduit par des ventes. L’an dernier, 26 000 personnes ont participé au Camp Jeep au Salon de Toronto. Stellantis a d'ailleurs confirmé aujourd'hui que le Camp Jeep sera présent au Salon de New York ce printemps.

Il faudra donc voir pour la suite. Les salons automobiles sont en pleine mutation et leur formule est constamment à réévaluer. Ils coûtent une fortune aux constructeurs qui ne voient pas toujours l’utilité de dépenser des sommes colossales pour y participer, surtout lorsque leurs ventes vont bien.

Ils demeurent d’excellentes vitrines pour la présentation de nouveaux produits, toutefois. Voilà pourquoi ils ne disparaîtront pas de sitôt, mais ils devront s’adapter à la nouvelle réalité.