Stellantis a annoncé une nouvelle vague de licenciements aux États-Unis, alors que 400 postes sont cette fois supprimés à son centre de logistique matériel de Freud Street, à Détroit. Cette annonce intervient peu de temps après celle concernant la suppression de 1139 emplois à l’usine de Toledo, en Ohio, où la production du Jeep Gladiator est également affectée. Ces nouveaux licenciements seront effectifs dès le 5 janvier 2025, selon Stellantis, un coup dur pour les employés en proie à une incertitude croissante.

Soutien financier et assurance santé pour les employés touchés

Bien que les suppressions d’emplois soient « indéfinies », Stellantis a annoncé que les employés licenciés recevront un soutien financier sous forme d’indemnités de chômage additionnelles et d’allocation de chômage de l’État, leur garantissant 74 % de leur salaire pendant un an, ainsi que deux années de couverture médicale gratuite.

Des véhicules Jeep stationnés devant la Bourse de New York | Photo : Stellantis

Le syndicat UAW s’oppose fermement

Le syndicat UAW (United Auto Workers), qui représente les employés concernés, critique vivement cette décision, accusant Stellantis de « mauvaise gestion systématique et de priorités mal placées. » Le syndicat déclare également que « ces licenciements sont le résultat direct de décisions de gestion à court terme chez Stellantis, et non de conditions de marché. »

Les répercussions chez Stellantis et les changements de direction

En proie à des difficultés financières, avec des ventes en baisse et des stocks croissants, Stellantis a récemment annoncé une série de changements de direction. Le chef de la direction, Carlos Tavares, quittera son poste en 2026, tandis qu’Antonio Filosa, actuel grand patron de Jeep, est désormais le directeur général de Stellantis en Amérique du Nord. Par ailleurs, Natalie King, ancienne directrice des opérations, a été remplacée par Doug Ostermann, ancien directeur des opérations de Stellantis en Chine.