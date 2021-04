Subaru a présenté aujourd’hui la nouvelle variante plus costaude de son modèles Outback. La Subaru Outback Wilderness 2022 est le premier exemplaire d'une nouvelle variante dotée d’une signature unique qui va tranquillement faire son apparition au sein de la gamme du constructeur japonais.

En fait, cette version vient en rajouter, car la Subaru Outback est déjà un modèle capable de se débrouiller en conduite hors route, notamment avec la version Outdoor, ainsi que le système de gestion de terrain X-Mode qui rend plus facile l’aventure hors des sentiers battus.

L’Outback Wilderness est conçue pour être « l’Outback la plus performante de tous les temps », affirme la compagnie. Cette édition profite d’un certain nombre de caractéristiques tout-terrain exclusives que vous ne retrouverez pas ailleurs dans la gamme. Subaru affirme que la suspension est encore plus résistante, bien que la firme ne donne pas de détails à ce chapitre. Le modèle va profiter de la fonction X-Mode qui propose des réglages de conduite pour différents types de surfaces, comme la neige et la boue, par exemple.

L’édition Wilderness jouit d’une garde au sol plus élevée, soit de 9,4 pouces contre 8,7 pour le modèle régulier. Cette hauteur améliore l’angle d’approche à 20,0 degrés, l’angle d’attaque à 21,2 degrés et l’angle de départ à 23,6 degrés. Des gains à tous les chapitres.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Subaru Subaru Outback Wilderness 2022, profil

Comme vous pouvez le voir sur les photos, cette version de l’Outback profite également de retouches esthétiques, notamment avec de nouveaux pare-chocs (avant et arrière) qui améliorent encore le dégagement, une plaque de protection de série, des pneus tout-terrain Yokohama Geolandar montés sur des jantes exclusives de 17 pouces, ainsi que de logos Wilderness (Intérieur et extérieur). De plus, l’Outback Wilderness est gâtée d’une couleur exclusive, soit un bleu Geyser inspiré de l’héritage de la marque en matière de rallye.

Voilà une touche intéressante.

À bord, la présentation est subtilement différente. Elle offre un faux cuir StarTex et des surpiqûres contrastantes de couleur cuivre dans tout l’habitacle. Le volant, le sélecteur de rapports et les panneaux de portières, quant à eux, reçoivent des accents uniques en cuivre anodisé. Par ailleurs, le même écran tactile vertical de 11,6 pouces et la technologie de sécurité active EyeSight sont de la partie.

Photo : Subaru Subaru Outback Wilderness 2022, intérieur

Mécaniquement, cette variante profite du moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres que l’on trouve également ailleurs dans la gamme. Cette unité produit toujours 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple et le tout est géré par une transmission à variation continue (CVT). Subaru affirme avoir révisé le rapport final de la cette dernière, le faisant passer de 4,11 : 1 à 4,44 : 1, ce qui va offrir à la version Wilderness plus de couple à bas régime par rapport aux autres variantes. Ce sera assez pour être en mesure de gravir une pente de 40 % sur une surface en gravier.

La Subaru Outback Wilderness 2022 est attendue chez les concessionnaires ce printemps.

Photo : Subaru Subaru Outback Wilderness 2022, trois quarts arrière