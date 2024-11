Le Tesla Cybertruck s’apprête à débarquer au Canada

Le Cybertruck a fait ses débuts plus tôt cette année sur le marché américain, et voilà qu’il s’apprête à débarquer au Canada. En fait, depuis hier, on peut voir de nombreux exemplaires arriver dans les centres Tesla au pays, signe que les futurs propriétaires sont sur le point de recevoir leurs exemplaires.

Le modèle se pointe ici avec un prix de base de 137 990 $ CA, celui de la version Foundation, dont la production est limitée. Pour la version Cyberbeast, qui profite d’une configuration à trois moteurs, il faut étaler 165 990 $ CA. Le modèle offre une accélération foudroyante pour le 0-97 km/h, avec un temps de 2,7 secondes, derrière une puissance de 845 chevaux.

Tesla proposera des versions d’entrée de gamme moins chères, mais le moment précis où cela va se produire reste à confirmer. Si l’on se fie à la stratégie du côté américain, cela pourrait être vers la fin de la prochaine année. Cependant, puisque la production est déjà bien entamée, cela pourrait survenir plus rapidement, surtout que le rythme de vente s’est estompé du côté américain.



Un Tesla Cybertruck à Montréal, en été 2024 (plaqué Massachusetts) | Photo : D.Boshouwers

Au départ, Tesla mentionnait qu’elle pourrait produire 250 000 unités par année. Cependant, après 40 000 ventes, le carnet de commandes serait vide.

C’est souvent ce qui se produit avec un modèle complètement différent. Les gens qui accrochent et qui en veulent un sont rapides à se le procurer, mais par la suite, c’est le calme plat. On risque de voir la même tendance chez nous.

La plus grande popularité des modèles électriques au Canada pourrait permettre au modèle de vivre une meilleure expérience, mais son style est si controversé que les acheteurs ne devraient pas être trop nombreux. Il faudra voir.

Chose certaine, plusieurs conducteurs vont se tourner la tête à la vue du modèle sur les routes au cours des prochaines semaines, et ce, pour toutes sortes de raisons.