Tesla annonce l’arrivée de trois nouveaux modèles

Dans le cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, qui s’est déroulée la semaine dernière, le grand patron de l’entreprise, Elon Musk, a annoncé l’arrivée de trois nouveaux modèles en montrant des images de ces derniers, mais dissimulés sous une couverture.

Rien n’a été dit sur l’identité des produits en question, mais leur forme demeure révélatrice. Elles ont aussi permis de confirmer certaines rumeurs qui circulent depuis un certain temps déjà.

« Il est évident que nous avons de nouveaux produits sur lesquels nous travaillons en coulisse. Je pense qu’ils seront très spéciaux. Je pense qu’au début, les gens peuvent se dire que ce ne sera pas si extraordinaire que ça, mais attendez, ça le sera », a déclaré le dirigeant.

Nouvelle image de Tesla, montrant trois nouveaux modèles à venir | Photo : Tesla

L’un des modèles montrés est plus haut et son toit est allongé, ce qui laisse imaginer un fourgon de livraison, un véhicule qui a déjà été baptisé Cybervan par les amateurs de la marque. Tesla a déjà mentionné qu’elle souhaitait faire une incursion dans le segment des véhicules utilitaires de ce type, où la concurrence est déjà présente. Qu’on pense au fourgon Brightdrop de General Motors, mais aussi au Ford E-Transit, au Ram ProMaster EV, ainsi qu’au Mercedes-Benz eSprinter.

Dans les cas des deux autres modèles, ils prennent la forme de voitures, mais l’image étant identique, on devine que c’est une forme plus générique et moins précise. Un des modèles pourrait être le roadster qui a été dévoilé en 2017 et qui devait se pointer sur la route en 2020. Si c’est le cas, difficile de parler d’un vrai nouveau modèle.

En février, Elon Musk mentionnait que son arrivée serait finalement en 2025. Ça demeure donc une possibilité. Il est aussi possible que le roadster ne soit pas l’un des trois modèles mentionnés. Bref, on verra.

Ce qui semble plus certain, c’est que l’un des véhicules serait le robotaxi de Tesla, un autre produit qu’Elon Musk promet depuis un certain temps déjà. En avril, on avait parlé d’un dévoilement pour le 8 août en ce qui le concerne. Dans le cas de ce véhicule, la prudence est de mise, car le grand manitou de l’entreprise avait déjà mentionné que ce modèle serait servi sans volant ni pédales. Il peut être présenté, mais sa commercialisation pourrait être encore loin.

Malheureusement, il faut marcher sur des œufs avec les promesses de Tesla, car elles sont souvent très optimistes. En 2019, Elon Musk avait mentionné qu’un million de Model 3 seraient utilisables en tant que robotaxi d’ici à 2020.

Enfin, l’autre modèle qui pourrait être caché sous une toile, c’est la Model 2, une voiture qui viendrait se positionner comme solution d’entrée de gamme. Plus tôt cette année, les rumeurs faisaient état d’une annulation de ce projet, mais la compagnie n’a jamais confirmé l’arrêt des travaux. Selon Car and Driver, c’est le fameux modèle qui pourrait être offert à quelque 25 000 $ US.

Avec la promesse d’autres constructeurs d’offrir des véhicules électriques plus abordables, Tesla voudra assurément leur couper l’herbe sous le pied avec sa propre solution.

Depuis quelques années, la compagnie a vu ses parts de marché diminuer, ce qui est normal compte tenu de l’arrivée de nombreux nouveaux modèles électriques.

Malgré tout, Tesla demeure une force dominante dans l’univers du véhicule électrique et avec de nouveaux produits à proposer aux consommateurs, elle va mettre les chances de son côté pour conserver cette présence dominante.