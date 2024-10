Tesla surprend avec des ventes à la hausse

Tesla a frappé fort en annonçant une croissance attendue de 20 % à 30 % de ses ventes de véhicules pour l’année prochaine. Lors d’un appel avec des analystes, Elon Musk a rassuré les investisseurs en affirmant que l’entreprise continue de se concentrer sur la rentabilité de ses ventes de véhicules électriques (VE), malgré les spéculations autour du lancement d’un robotaxi.

Cette annonce a entraîné une hausse de 12 % des actions de Tesla lors des transactions après la fermeture des marchés mercredi, augmentant ainsi la valeur boursière de l’entreprise d’environ 80 milliards.

Réduction des coûts et augmentation des marges

L’une des raisons qui ont rassuré les investisseurs est la baisse des coûts de fabrication des véhicules, un facteur qui contribue à maintenir les marges bénéficiaires de Tesla en tête de l’industrie automobile. Bien que le dévoilement du robotaxi le 10 octobre n’ait pas séduit les marchés, Musk a rappelé que Tesla est une des rares entreprises dans l’industrie des véhicules électriques à être profitable, une réalisation d’autant plus notable à l’intérieur d’un environnement automobile difficile.

Des véhicules autonomes pour 2025

Elon Musk a également annoncé que Tesla commencerait à déployer des véhicules autonomes payants l’année prochaine, après avoir reçu l’approbation réglementaire en Californie et au Texas. L’adoption de la fonctionnalité FSD (Full Self Driving), un logiciel de conduite autonome supervisée, a augmenté de façon significative après cet événement, avec une nouvelle promotion offrant le FSD gratuitement pendant un mois pour les clients actuels, la deuxième fois cette année.

Le Tesla Model Y | Photo : Tesla

Rentabilité en hausse malgré des défis

Au troisième trimestre, Tesla a affiché une marge bénéficiaire de 17,05 % sur la vente de ses véhicules, en dehors des crédits réglementaires, contre 14,6 % au trimestre précédent. Bien que la rentabilité ait été meilleure que prévu par les analystes, le directeur financier, Vaibhav Taneja, a prévenu que maintenir ces marges au quatrième trimestre serait « difficile ». Le coût de production par véhicule a atteint son plus bas niveau à ce jour, soit environ 35 100 $, et le bénéfice ajusté de 72 sous par action a dépassé les estimations.

Une stratégie de prix bien équilibrée

Tesla a trouvé un équilibre entre les prix et les coûts de production, selon les analystes. Malgré une baisse des prix des matières premières, la compagnie a maintenu une certaine flexibilité en offrant des options de financement attrayantes pour stimuler la demande. Avec 1,29 million de véhicules déjà livrés cette année, Tesla n’a plus qu’à en livrer 514 925 de plus pour battre le record de l’année dernière.

Une croissance maîtrisée

Les résultats du troisième trimestre ont apaisé les craintes que la stratégie d’incitatifs massifs de Tesla ne vienne trop peser sur les marges. Avec des ventes et des marges solides, l’entreprise semble bien positionnée pour continuer sa croissance, même dans un marché de véhicules électriques de plus en plus concurrentiel.