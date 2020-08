Jeep Cherokee 2020 : 10 choses à savoir

Voici 10 choses que vous voulez vraiment savoir sur le Jeep Cherokee 2020.

Légèrement remanié en 2019, le Cherokee reste un Jeep populaire. Si on remarque surtout le Wrangler sur nos routes, sans toit, sans portières et parfois même sans chaussures dans les pieds du conducteur, le Cherokee bataille ferme pour ne pas chuter du podium. Ajoutez-y un pedigree pas piqué des vers et vous avez la recette d’un succès que même 10 choses à savoir n’expliquent pas complètement. Mais on peut toujours essayer…

Voir aussi: Notre essai du Jeep Cherokee Altitude 2020

# 1 Il était une fois

Au moment de s’engager dans la Deuxième guerre mondiale, les États-Unis décrètent qu’ils auront besoin d’un véhicule tout-terrain compact. Deux compagnies lèvent la main : American Bantam et Willys-Overland.

L’armée juge intéressant le prototype BRC (Bantam Reconnaissance Car) mais il n’a pas assez de couple et les militaires doutent que la compagnie puisse fournir la quantité voulue. Ils refilent alors le design de Bantam à Willys et à Ford en les priant de faire mieux. Leurs prototypes : le Ford GP et le Willys MA. Quand un ingénieur de Willys glisse enfin un puissant engin « Go Devil » sous le capot, le Willys Model MB remporte la mise.

À la production, l’armée met à contribution Willys et Ford pendant que Bantam, après quelques unités, passe à autre chose. On se retrouve donc avec le Model MB et le Ford GPW (pour Government, P désignant l’empattement de 80 po, et W, un salut au design de Willys).

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.