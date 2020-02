Top 30 des modèles attendus en 2020-2021 : les VUS

Voici donc notre liste des VUS, multisegments et camionnettes attendus en 2020 et même en 2021 :

Nous poursuivons ce tour d’horizon lointain avec ce qui se vend le plus de nos jours : les véhicules utilitaires. Le choix dans ce créneau est tellement vaste qu’on aurait pu doubler le nombre de modèles attendus, mais bon, on a dû faire des choix pour s’en tenir aux modèles les plus pertinents.

Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021. Aujourd’hui, les utilitaires !

Le Jeep Wrangler n’a qu’à bien se tenir, la riposte de Dearborn est en route. Le Ford Bronco 2021 sera enfin dévoilé au Salon de New York au mois d’avril prochain.

Au menu, deux carrosseries distinctes, une courte à deux portières et l’autre, avec deux portières supplémentaires. Comme son rival de FCA, le toit pourra être enlevé pour les virées en plein air.

Le lien du nouveau modèle avec le Ford Ranger veut également dire que le moteur 4-cylindres Ecoboost de 2,3-litres risque d’être présent dans le Bronco. Mais, le V6 biturbo Ecoboost de 2,7-litres employé à plusieurs sauces chez Ford pourrait aussi se retrouver sur la liste des options.

Puis, il y a aussi le « Baby Bronco » qui va venir joindre le Ford Escape avec une silhouette plus « robuste », ou plus près de celle du Bronco. Le petit Bronco va reposer sur la même plateforme que le Ford Escape, on peut donc s’attendre à des mécaniques similaires pour le modèle plus macho. Déjà en phase de tests, ce dernier devrait également être présenté au courant de 2020.