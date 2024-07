• Toyota rejoindra le groupe des sept constructeurs qui créait l’an dernier Ionna, un vaste réseau de recharge pour véhicules électriques.

Il y a près d’une année, soit à la fin du mois de juillet de 2023, on apprenait que sept constructeurs s’unissaient pour créer une entreprise commune visant à accélérer la transition vers les véhicules électriques en Amérique du Nord.

Leur mission ? Rendre la recharge plus facile, plus accessible et plus fiable. Le nom du réseau à naître est Ionna.

Les constructeurs impliqués étaient BMW, General Motors (GM), Hyundai, Kia, Honda, Mercedes-Benz, de même que Stellantis.

Voilà que Toyota s’ajoute à cette liste. La nouvelle a été confirmée hier. Aucun détail n’a été fourni concernant les détails de l’implication du géant mondial japonais. On sait cependant que l’investissement de Toyota dans l’entreprise commune va permettre à sa clientèle, celle de véhicules Toyota, mais aussi de produits Lexus, d’accéder au réseau public de chargeurs rapides à courant continu qu’Ionna va commencer à déployer dans le courant de l’année. En tout, l’installation de 30 000 bornes de recharge est prévue en Amérique du Nord.

En plus de ce réseau qui va faciliter la vie des usagers, rappelons que la plupart des constructeurs ont décidé d’adopter la norme de recharge de Tesla, pour ainsi avoir accès au réseau étendu de ce constructeur.

Toyota et Lexus font partie de ceux qui vont adopter le port de Tesla.

Vraiment, la recharge de véhicules électriques va devenir de plus en plus facile avec les années à travers les régions où elle est un peu plus périlleuse en ce moment. L’accès à un réseau de recharge riche et efficace est souvent l’un des critères les plus importants pour l’adoption d’un véhicule électrique.