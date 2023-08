Grosse nouvelle dans l’univers de l’électrification alors que sept constructeurs importants s’unissent pour créer une entreprise commune pour accélérer la transition vers les véhicules électriques en Amérique du Nord. Leur mission est de rendre la recharge plus facile, plus accessible et plus fiable.

Les fabricants impliqués sont BMW, General Motors (GM), Honda, Hyundai, Kia et Mercedes-Benz, ainsi que le groupe Stellantis.

Un Kia EV6 au chargement Photo : Kia

L’entreprise qui va naître de ce partenariat va procéder au développement d’un réseau de recharge très puissant qui va compter sur au moins 30 000 chargeurs.

Et c’est sans compter que certains de ces partenaires ont récemment signé des ententes avec Tesla pour l’accès à quelque 12 000 bornes de son réseau de recharge nord-américain. Parmi les constructeurs qui ont déjà promis d'adopter le standard NACS de Tesla, on note GM, Volvo, Nissan, Mercedes-Benz, Polestar et Rivian.

L’entreprise commune va mobiliser des fonds publics et privés pour accélérer l’installation d’un réseau de recharge à haute puissance pour les consommateurs. Les stations qui vont pousser seront accessibles à tous les véhicules électriques de n’importe quel constructeur, à condition qu’ils utilisent la norme de recharge CCS ou la NACS, propre à Tesla.

Le groupe des sept a pour objectif de devenir le plus important réseau fiable de stations de recharge à haute puissance en Amérique du Nord. La coentreprise devrait être créée cette année, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Les premières stations devraient ouvrir aux États-Unis à l’été 2024. Au Canada, cela va suivre ultérieurement. Chaque emplacement sera équipé de plusieurs bornes à courant continu de grande puissance, ce qui facilitera les trajets longue distance pour les clients, notamment en réduisant les temps de recharge.

Chevrolet Blazer EV 2024 Photo : Chevrolet

On sait que dans la situation actuelle, le nombre de bornes ultras rapide manquent et que la fiabilité du réseau est souvent décriée par les utilisateurs.

Le nouveau réseau sera uniquement alimenté par des énergies renouvelables.

On promet aussi que les stations seront localisées à des endroits faciles d’accès, pratiques, et dotés d’auvents où ce sera possible. On va aussi s’assurer que des services seront à proximité, que ce soit des toilettes, ou de la restauration.

Les premières stations vont voir le jour dans les zones métropolitaines et le long des grands axes routiers, bref là où une majorité de gens ont l’habitude de circuler, que ce soit pour le travail ou les vacances.

Aussi, grâce à des services connectés, il sera possible de planifier ses réservations, ses itinéraires, le paiement, etc.

Une borne de recharge Photo : Auto123

Le NREL (National Renewable Energy Laboratory) estime que 182 000 chargeurs rapides à courant continu seront nécessaires pour prendre en charge les 30 à 42 millions de véhicules rechargeables attendus sur les routes d’ici 2030. En ce moment, aux États-Unis, 32 000 bornes sont accessibles pour 2,3 millions de véhicules.

C’est donc une bonne nouvelle de voir que la recharge deviendra plus accessible. Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est l’avancée des technologies, car si en 2030 les batteries à l’état solide font en sorte que l’autonomie des modèles dépasse les 1000 km, c’est majoritairement à la maison que les gens vont recharger leur véhicule électrique, non sur le réseau public.

Ce sera à suivre.

Le BMW XM 2023 Photo : BMW

Concernant les sept constructeurs impliqués, voici ce que leurs dirigeants avaient à mentionner concernant l’entente.

Oliver Zipse, le chef de la direction du groupe BMW : « L’Amérique du Nord est l’un des marchés automobiles les plus importants au monde et a le potentiel pour devenir un leader de l’électromobilité. L’accès à la recharge à haut débit est l’un des éléments clés qui permettront d’accélérer cette transition. C’est pourquoi sept constructeurs automobiles ont formé cette coentreprise dans le but de créer une expérience de recharge positive pour les consommateurs de VE. Le groupe BMW est fier de faire partie des fondateurs ».

Mary Barra, la cheffe de la direction de GM : « L’engagement de GM en faveur d’un avenir entièrement électrique ne consiste pas seulement à proposer des VE que nos clients adorent, mais aussi à investir dans la recharge et à collaborer avec l’ensemble de l’industrie pour la rendre plus accessible. Plus les gens auront une bonne expérience, plus l’adoption des VE sera rapide ».

Toshihiro Mibe, le grand patron de Honda : « La création de services de recharge pour VE est une opportunité pour les constructeurs de produire d’excellentes expériences d’utilisation en fournissant des solutions complètes, pratiques et durables à nos clients. Pour atteindre cet objectif, cette coentreprise constituera une étape cruciale dans l’accélération de l’adoption des VE aux États-Unis et au Canada et dans le soutien de nos efforts pour atteindre la neutralité carbone. »

Jaehoon Chang, le chef de la direction de Hyundai : « L’investissement de Hyundai dans ce projet s’inscrit dans le cadre de notre vision “Progress for Humanity”, qui consiste à rendre le transport durable plus accessible. L’expertise de Hyundai en matière d’électrification contribuera à redéfinir le paysage de la recharge et nous sommes impatients de travailler avec nos autres actionnaires à la création de ce vaste réseau de recharge à haute puissance. »

Ho Sung Song, le chef de la direction de Kia : « L’engagement et l’investissement de Kia dans cette coentreprise de recharge à haute puissance devraient améliorer l’accès à la recharge et la commodité pour les conducteurs actuels et futurs et, par conséquent, accélérer la transition vers les VE dans toute l’Amérique du Nord. Kia est fière de jouer un rôle important dans cette coentreprise avec d’autres constructeurs réputés, alors que nous nous engageons sur la voie d’une expérience de recharge transparente pour nos clients et d’un renforcement de l’identité de la marque Kia sur le marché des VE. »

Ola Källenius, qui est à la tête du groupe Mercedes-Benz : « La lutte contre le changement climatique est le plus grand défi de notre époque. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de rapidité — au-delà des frontières politiques, sociales et corporatives. Pour accélérer le passage aux véhicules électriques, nous sommes favorables à tout ce qui peut faciliter la vie de nos clients. La recharge est un élément indissociable de l’expérience du véhicule électrique, et ce réseau sera une nouvelle étape pour la rendre aussi pratique que possible. »

Carlos Tavares, le chef de la direction de Stellantis : « Nous avons l’intention de dépasser les attentes des clients en créant davantage d’opportunités pour une expérience de recharge transparente, compte tenu de la croissance significative attendue sur le marché. Nous pensons qu’un réseau de recharge à grande échelle est essentiel pour protéger la liberté de mobilité pour tous, en particulier dans le cadre de notre ambitieux plan de neutralité carbone. Un réseau de recharge solide devrait être disponible pour tous — dans les mêmes conditions — et être construit ensemble dans un esprit gagnant-gagnant. Je tiens à remercier chaque collègue impliqué, car il s’agit d’un exemple marquant de notre intelligence collective à écouter et à servir nos clients ».