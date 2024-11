Ça fait plusieurs fois que des rumeurs font état du retour de deux sportives chez Toyota, soit la Celica et la MR2. Depuis que la Supra a été ramenée à la vie pour 2020, elles ne se sont qu’intensifiées.

Et voilà qu’un autre indice vient de pointer dans cette direction, soit une bande dessinée de type Anime, produite par le constructeur. Dans un nouvel épisode, on peut voir un tableau blanc caché à l’arrière d’un plan qui dresse la liste d’un certain nombre de modèles classiques de Toyota, et ces derniers héritent d’une désignation qui fait état d’une nouvelle génération.

|

Image tirée de la vidéo Grip (premier épisode de la deuxième saison) | Photo : Toyota

Cette liste comprend des noms familiers, ainsi qu’une Toyota Celica de huitième génération et une Toyota MR2 de quatrième génération.

|

Pour en avoir une idée, il faut se rendre à 47 secondes du premier épisode de la deuxième saison. La scène fait aussi voir une Supra de sixième génération, une GR86 de troisième génération, ainsi que les deux produits qui retiennent ici l’attention.

Toyota n’a rien confirmé concernant la production de ces modèles, et il faut dire que le département de marketing de la division Gazoo Racing (GR) est passé maître dans l’art de titiller les amateurs de la sorte.

Cependant, dans le passé, on a vu des modèles apparaître de cette façon avant de passer à la production, ce qui permet aux amateurs d’espérer pour le mieux.

La Celica a été proposée une dernière fois en 2006, mais elle était disparue de notre marché l’année précédente. Idem pour la MR2, qui a subsisté jusqu’en 2007 sur d’autres marchés.

Il faudra voir s’il y a de véritables plans derrière ce qu’on a vu, et si oui, sous quelle forme cela prendrait vie. On imagine mal des modèles à essence, sans une quelconque forme d’électrification, mais soyons patients ; Toyota a le don de surprendre, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.