Toyota va augmenter la production de sa Sienna de 20 %

Toyota a annoncé qu’elle allait augmenter la production de sa fourgonnette Sienna de 20 % pour l’année 2025, ce qui va faire le bonheur de plusieurs concessionnaires. Vous êtes nombreux à nous avoir fait part des délais de livraison du modèle, ce qui a forcé certains d’entre vous à trouver d’autres solutions, souvent ailleurs.

Et avec Kia qui vient d’ajouter une version hybride de sa Carnival, Toyota devra être en mesure de répondre à la demande.

L’augmentation de 20 % permettrait d’atteindre une production de quelque 85 000 véhicules, alors que le rythme est à 71 000 pour l’année en cours, selon ce qu’a confié un porte-parole de Toyota au site Automotive News.

Trop de demande

Dave Christ, vice-président et directeur général de la division Toyota en Amérique du Nord, a déclaré en août que la demande pour la Sienna demeurait forte, mais qu’elle était largement insatisfaite en raison de contraintes de production toujours importantes.

Toyota Sienna 2025 – quoi de neuf ?

Pour 2025, le modèle demeure en grande partie inchangé, mais de petits ajustements sont faits. De nouveaux choix de couleurs et de nouvelles jantes seront au menu, mais ce sera à peu près tout sur le plan esthétique. À l’intérieur cependant, l’écran tactile de 12,3 pouces sera désormais de série avec tous les modèles et un petit frigo, de même qu’un aspirateur monté sur la console vont faire leurs débuts. On se souviendra que Honda avait introduit un aspirateur intégré avec sa Odyssey, il y a quelques années.

Aussi, pour la nouvelle année, le système de rappel pour les places arrière est mis à jour et se veut plus efficace. Il sera de série avec toutes les versions. Il utilise un émetteur radar à ondes millimétriques, dissimulé au-dessus du pavillon, pour détecter les battements de cœur et la respiration des passagers qui pourraient avoir été laissés par inadvertance dans le véhicule.

Le système d’alerte de l’attention du conducteur sera aussi plus proactif, avec une série de notifications de plus en plus intenses, du message à l’écran aux coups de Klaxon à l’appel sur le téléphone du propriétaire.

La Sienna profite donc de sa première mise à jour depuis son renouvellement en 2020, en pleine pandémie.

Toyota augmente la production de sa Sienna pour 2025 | Photo : Toyota

Les ventes en hausse

De janvier à septembre 2024, les ventes américaines du modèle ont augmenté de 6,4 % pour atteindre 50 789 unités. Le segment des fourgonnettes a été en baisse de 6,5 pour cent au cours de la même période, avec 240 183 unités vendues.

Ainsi, la Toyota Sienna détient 21 % des parts dans le segment, une hausse de 2,5 % par rapport au même moment en 2023. La Sienna est toujours devancée par la Chrysler Pacifica à 39 % et la Honda Odyssey à 25 %.

Chez nous, les ventes ont explosé au cours des neuf premiers mois, augmentant de 191 % pour atteindre 8755 unités. Au Canada, les fourgonnettes en général gagnent du terrain. Elles ont vu leurs ventes augmenter de 17,5 % au cours des trois premiers trimestres de 2024 pour atteindre 23 973 unités. La Toyota Sienna détient une part de marché de 36,5 % dans le segment, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à la même période en 2023.

La Sienna se vend deux fois plus que la Chrysler Pacifica, qui occupe la deuxième place et dont les ventes s’élèvent à 4211 exemplaires.