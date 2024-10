Toyota et Subaru travaillent sur un autre modèle électrique

Tous ceux intéressés par la chose automobile le savent, Toyota et Subaru ont collaboré pour nous offrir les VUS électriques bZ4X et Solterra. Depuis, quantité de rumeurs ont fait surface concernant d’autres collaborations entre les constructeurs, mais rien de concret n’avait été annoncé.

Eh bien, sans avoir reçu de confirmation, les rumeurs se confirment selon le fait que les deux entreprises travaillent pour nous donner un autre VUS tout électrique. En effet, selon ce que rapporte le journal Nikkei Asia, les deux firmes vont lancer un nouveau véhicule dont le début de la production serait prévu pour janvier 2026.

Cette fois, plutôt que de voir le modèle sortir d’une usine opérée par Toyota, il serait assemblé sur une chaîne de montage du site de Subaru situé à Yajima.

Ce qui est intéressant pour les deux entreprises cette fois, c’est qu’on ne part pas à partir d’une feuille blanche. Autrement dit, les nouveaux modèles vont emprunter des éléments aux créations déjà existantes. Cela va permettre d’accélérer le développement et de réduire les coûts.

L’objectif est de produire entre 15 000 et 20 000 unités par mois.

Le Toyota bZ4X | Photo : D.Rufiange

Et bonne nouvelle pour notre marché, les deux modèles seraient destinés à l’Amérique du Nord, à l’Europe et au Japon. Ils pourraient également être vendus sur d’autres marchés.

Ce qu’on ne sait pas pour le moment, c’est le positionnement des produits dans leur gamme respective. On ne peut que souhaiter un modèle d’entrée de gamme moins cher.

Il sera aussi souhaitable que les véhicules se montrent plus efficaces en matière d’autononmie notamment, en regard de la concurrence. Au chapitre des ventes, les chiffres suivants nous indiquent bien où se situent les entreprises sur le marché ; Toyota a vendu 13 577 unités du bZ4X au cours des neuf premiers mois de l’année, alors qu’on en a écoulé 9137 chez Subaru. Les Hyundai Ioniq 5 (30 818), le Kia EV6 (15 985) et le Prologue (14 179) ont jusqu’ici fait mieux.

Mais tout ça ne pourrait être qu’un début. Au début de la présente année, Toyota et Subaru ont indiqué qu’ils travailleraient sur trois autres véhicules électriques en plus du bZ4X/Solterra. Tout comme le nouveau modèle à venir en 2026, les deux autres seront également des VUS. Si la production du nouveau produit commence effectivement en janvier 2026, les révélations officielles de Toyota et Subaru devraient avoir lieu au cours de la deuxième moitié de l’année prochaine.

Dans l'intervalle, les constructeurs automobiles continueront de s'intéresser aux moteurs à combustion. Il y a quelques mois, une conférence commune - à laquelle participait également Mazda - a permis d'annoncer des moteurs à combustion interne nouveaux et améliorés.