Subaru prévoit plusieurs hybrides et VÉ à la sauce Toyota

• Subaru compte introduire plusieurs modèles hybrides et de nouveaux véhicules, grâce en grande partie à ses liens avec Toyota.

Subaru fait partie de ce groupe de constructeurs dont les moyens sont plus limités, en raison de leur taille. Développer de nouveaux modèles représente un grand défi pour elle que pour les plus grands de l’industrie. La transition vers l’électrification n fait qu’amplifier le défi.

C’est pourquoi le premier véhicule électrique de Subaru, le Solterra, est en fait un produit développé avec Toyota, le bZ4X. Toyota détient d’ailleurs 20 % de Subaru.

Récemment, Subaru a présenté ses plans pour la commercialisation de trois nouveaux VUS électriques au cours des prochaines années. Ces projets ont été dévoilés lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, une nouvelle que nous rapporte le site Automotive News.

Subaru poursuit en fait son objectif à long terme qui vise à ce que la moitié de ses ventes mondiales, soit environ 600 000 véhicules, soient tout électriques. Le Solterra va y jouer un rôle central, mais les trois autres modèles prévus également. Ils seront développés et construits en partenariat avec Toyota.

L’un de ces véhicules sera assemblé par Subaru dans son usine de Yajima, au Japon, tandis que Toyota en construira un aux États-Unis. Ce dernier sera la version Subaru du futur Toyota bZ5X, un VUS électrique à trois rangées qui devrait voir le jour en 2025 à l’usine Toyota du Kentucky.

La collaboration avec le géant japonais va aussi permettre aux véhicules de Subaru qui seront fabriqués aux États-Unis de profiter des crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques, sans que Subaru ait à réaménager son usine américaine.

De plus, Subaru prévoit la commercialisation de quatre autres véhicules électriques d’ici à la fin de 2028. Cette fois, ils seront développés en interne. La compagnie anticipe 400 000 ventes de modèles électriques à travers le monde en 2028. Elle a toutefois admis que tout était relatif à la demande.

Le plan est ambitieux par rapport à la réalité actuelle. En 2023, sur ses 850 000 ventes, 14 000 seulement étaient attribuables au Solterra.

Le Subaru Forester 2023 | Photo : D.Boshouwers

Enfin, la firme japonaise aimerait ajouter des variantes hybrides à sa gamme. On sait déjà que le Forester profitera de cette approche, mais on a aussi appris que le Crosstrek serait aussi proposé en configuration hybride. On peut deviner qu’un modèle comme l’Outback pourrait en profiter également.

La production américaine de la prochaine configuration hybride devrait débuter en 2026.