Des problèmes de transmission pour le Toyota Tacoma 2024 ?

Le Toyota Tacoma est entièrement nouveau pour 2024, alors que la compagnie a introduit une nouvelle génération repensée de A à Z pour cette année. Les premières versions ont été lancées l’été dernier, mais c’est ce printemps que les choses se sont accélérées. Ainsi, on commence à voir le modèle en plus grand nombre sur les routes.

Cependant, tout ne semble pas fonctionner sur des roulettes pour certains propriétaires qui ont rapporté des problèmes de transmission sur des forums de discussion en juin dernier, selon ce que rapporte le site The Drive. Des plaintes plus officielles auraient aussi été remises à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada. Certains des documents feraient état de problèmes avant que les modèles n’atteignent 1000 miles, soit 1600 km.

Le site Car and Driver, qui rapporte aussi cette nouvelle, explique avoir contacté Toyota, mais au moment où nous écrivons ces lignes, il n’avait pas obtenu de réponse.

La nature des problèmes rencontrés tant avec la boîte manuelle que l’automatique n’a pas été rapportée non plus. Certains clients se plaignaient aussi de longs délais pour les réparations, soit de deux à quatre mois. C’est malheureusement fréquent avec un nouveau modèle alors que les pièces de rechange sont plus difficilement accessibles immédiatement après le lancement.

Il est important de souligner que pour le moment, il n’y a aucune enquête en cours du côté de la NHTSA, et qu’il n’est pas question d’un rappel.

Cependant, on peut deviner que le tout est surveillé de près par les autorités, ainsi que par les preneurs de décisions chez Toyota.

La compagnie vient d’ailleurs de rappeler un peu plus de 100 000 camionnettes Tundra et VUS Lexus LX pour replacer le moteur en raison d’un pépin remarqué lors de la fabrication.

Toyota continue de jouir d’une bonne réputation en matière de fiabilité, mais elle a accumulé quelques faux pas ces dernières années. Si elle ne veut pas perdre cette image forte, elle devra être plus vigilante.

Toute cette situation renforce également un argument que l’on met de l’avant, soit qu’il est souvent prudent d’attendre une année avant de mettre la main sur un nouveau modèle, afin de laisser les premiers bobos se manifester.

Il n’y a aucun doute qu’à long terme, le Tacoma va se montrer fiable et durable. Il aura peut-être à contourner un premier obstacle bientôt.