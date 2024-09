Si vous suivez l’actualité automobile un tant soit peu, vous risquez d’avoir entendu parler de problèmes potentiels avec la boîte automatique à huit rapports du Toyota Tacoma 2024, le modèle de nouvelle génération lancé cette année.

En effet, depuis que l’édition 2024 est sur le marché, un nombre important de propriétaires se sont plaints de problèmes rencontrés avec la boîte de vitesses automatique de leur monture.

Considérant qu’on choisit souvent un produit Toyota pour sa fiabilité, la chose est d’autant plus frustrante. D’ailleurs, Toyota connaît plus de problèmes depuis un certain temps avec la fiabilité de nouveautés qu’elle introduit sur le marché. A-t-on besoin de parler remplacement de 100 000 moteurs qui ont été annoncés pour la génération actuelle de la camionnette Tundra ?

Toujours est-il que dans le cas du Tacoma, il n’est pas question de rappel pour le moment. Cependant, comme le rapporte le site CarScoops, la compagnie propose de remplacer les boîtes défectueuses. Un bulletin de service technique a été émis aux concessionnaires à cet égard. Toyota ne considère pas qu’il s’agit d’un problème de sécurité et ne remplace pas les transmissions de tous les Tacoma, mais seulement celles qui se sont déjà brisées.

Pour profiter d’une nouvelle boîte, les propriétaires doivent voir leur Tacoma afficher l’un ou plusieurs de six codes de défauts lorsque le modèle est analysé par le logiciel de diagnostic, chez le concessionnaire. Les codes sont :

- P07407F

- P079571

- P08BA71

- P271371

- P280771

- P281671

Selon ce que l’on peut lire sur les forums de discussion où sont apparus ces codes, le problème serait relié à un solénoïde de contrôle de pression qui se bloquerait, ou à un actionneur d’embrayage de convertisseur de couple qui gèlerait en position d’arrêt.

Il est mentionné que si votre Tacoma affiche l’un de ces codes, Toyota remplacera l’ensemble de la transmission et du convertisseur de couple.

Nous avons contacté Toyota Canada afin de savoir ce qui en était de ce côté-ci de la frontière concernant cette situation. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsqu’une réponse nous aura été transmise.