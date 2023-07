En Amérique du Nord, ce sont les États-Unis qui donnent le ton dans l’industrie automobile. Considérant l’amour des Américains pour les gros véhicules et les camionnettes, c’est sans surprise qu’on a vu l’Europe et d’autres régions à travers le monde la devancer dans la course aux véhicules électriques.

Cependant, les récents crédits d’impôt accordés à l’achat de véhicules électriques chez nos voisins du sud sont en train de changer la donne alors que plusieurs consommateurs font aussi le saut vers les modèles à batterie.

Kia Soul EV Photo : D.Boshouwers

Les ventes de véhicules électriques en hausse aux États-Unis

Et voilà que des chiffres viennent confirmer le tout. La firme Counterpoint Technology Market Research explique que les ventes américaines de véhicules électriques ont bondi de 79 % d’une année à l’autre au cours du premier trimestre de 2023. Au passage, ces résultats ont permis aux États-Unis de devancer l’Allemagne pour devenir le deuxième marché mondial pour ce type de véhicules. Qui se trouve au premier rang ? C’est la Chine, précise la firme d’analyse.

Si les ventes de véhicules électriques ont progressé aux États-Unis, Counterpoint mentionne que les ventes de modèles à essence sont demeurées stables, toutefois.

Pour ce qui est des marques qui sont dominantes, sans surprise, on retrouve Tesla en tête avec 62,7 % des transactions lors du premier trimestre de cette année, avec les Model 3 et Model Y comme principales vedettes. Les parts de Tesla ont déjà été plus grandes, ce qui signifie que tranquillement, les autres constructeurs lui grugent des parts de marché. Cependant, la domination est toujours impressionnante. Pour vous donner une idée, Tesla a vendu plus de véhicules électriques au cours de cette période que les 18 constructeurs (regroupant 34 marques) suivants réunis.

Chevrolet Bolt EUV Photo : D.Boshouwers

En deuxième position, on retrouve General Motors avec les deux versions de la Bolt et 7,6 % des transactions. Volkswagen est troisième avec son ID. 4 qui occupe 6,3 % de la tarte.

En ce qui a trait aux modèles hybrides rechargeables, là, c’est une autre histoire alors que c’est Stellantis qu’on retrouve comme chef de file avec les versions 4xe des Jeep Wrangler et Grand Cherokee, ainsi qu’avec la version PHEV de la fourgonnette Chrysler Pacifica. En tout, ce sont 43,9 % des parts de marchés qu’occupe Stellantis dans l’univers du véhicule hybride enfichable. BMW vient au deuxième rang avec 16,1 % et Toyota est troisième avec 15,4 %, toujours selon le groupe Counterpoint.

Évidemment, avec les engagements électriques pris par les constructeurs et avec l’arrivée d’une foule de nouveaux modèles sur le marché nord-américain en 2024, la place des États-Unis ne va que se solidifier au fil du temps.