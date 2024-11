Votre voiture comme portefeuille numérique

Imaginez payer votre stationnement, vos péages et même votre café directement depuis votre voiture, sans avoir à toucher votre téléphone ou votre portefeuille. Selon une enquête de Verra Mobility, ce scénario futuriste est déjà dans l’air du temps pour de nombreux automobilistes.

Sur 2000 conducteurs sondés possédant ou louant un véhicule de 2019 ou plus récent, 51 % trouvent attrayante l’idée de voir leur voiture agir comme un « portefeuille numérique », et 54 % affirment qu’ils activeraient cette fonctionnalité si elle était offerte.

L’ascension des véhicules connectés

L’idée d’un véhicule agissant comme portefeuille numérique s’inscrit dans l’évolution des véhicules connectés. Ces derniers, équipés de connectivité internet et de systèmes multimédias avancés, deviennent de plus en plus courants.

En 2020, 91 % des véhicules neufs vendus étaient connectés, un chiffre en croissance constante. D’ici 2025, on prévoit que plus de 400 millions de véhicules seront connectés dans le monde, contre environ 237 millions en 2021.

Ce que les conducteurs veulent vraiment

Les services de véhicules connectés gagnent du terrain en Amérique, avec 57 % des sondés prêts à payer davantage pour des services améliorés. Beaucoup utilisent déjà des systèmes comme FordPass, Subaru Starlink, et Stellantis UConnect pour démarrer leur modèle à distance, le localiser ou vérifier le niveau de carburant via leur téléphone.

Dans un Lexus RX | Photo : Lexus

Cependant, 70 % des participants préfèrent que ces services soient accessibles directement via le système multimédia de leur véhicule, sans avoir à utiliser leur téléphone.

Cela souligne un intérêt croissant pour des solutions intégrées, comme la fonctionnalité de portefeuille numérique.

Paiements et abonnements intégrés dans le véhicule

La connectivité accrue des véhicules ouvre également la porte à de nouveaux modèles d’affaires pour les constructeurs. Selon l’enquête, 40 % des répondants ont déjà payé ou renouvelé un abonnement via une application du constructeur, et 39 % ont même souscrit à des services directement depuis le système multimédia de leur monture.

Avec des possibilités comme le paiement automatique dans les stationnements ou au service au volant, cette tendance pourrait transformer la façon dont les gens utilisent leur véhicule.

Alors que la technologie des véhicules connectés évolue, les services et fonctionnalités pour les conducteurs se multiplient. Bien que certains soient encore réticents à confier autant de contrôle à leur modèle, l’intérêt pour des véhicules plus intelligents et autonomes est évident. Le portefeuille numérique pourrait bientôt devenir une caractéristique de série des nouvelles générations de véhicules.