Le Volkswagen Atlas 2026 filmé à l’essai sur les routes

Le Volkswagen Atlas 2026 a été film à l’essai sur les routes, ce qui nous permet de voir certains des changements qui sont prévus pour la deuxième génération de ce modèle.

Les constructeurs ont toujours des véhicules à l’essai sur la voie publique, et des photographes-espions sont toujours à l’affût pour tout capter. Il n’est pas toujours possible de partager les images qu’ils offrent, mais lorsqu’ils diffusent une vidéo sur la chaîne YouTube, ça devient public.

Et c’est ce qu’a fait la chaîne CarSpyMedia qui a aperçu le Volkswagen Teramont dans les Alpes françaises. Ce véhicule prend le nom d’Atlas chez nous.

Sa présence sur les routes nous laisse comprendre que sa commercialisation approche, ce qui est tout à fait logique considérant le fait que la génération actuelle de l’Atlas a été lancée pour l’année 2018.

L’été dernier, la compagnie nous présentait certaines mises à jour pour son modèle, afin d’assurer la transition vers la prochaine mouture.

L’Atlas s’est avéré être un succès chez nos voisins du Sud qui en réclament environ 60 000 exemplaires chaque année. Au Canada, en 2023, il s’est vendu 8702 Atlas et 3262 Atlas Cross Sport, une progression de 15,7 % pour le premier, mais un recul de 11 % pour le deuxième. Ces chiffres demeurent très respectables.

Voilà pourquoi le nouveau modèle ne devrait pas trop changer ; Volkswagen ne voudra pas briser une formule gagnante.

Volkswagen Atlas 2026, version prototype, trois quarts avant | Photo : YouTube (CarSpyMedia)

Volkswagen Atlas 2026, version prototype, trois quarts arrière | Photo : YouTube (CarSpyMedia)

Concernant le modèle aperçu dans les Alpes, vous noterez qu’à l’avant, il porte un masque qui a pour objectif de nous cacher le design de la nouvelle grille. On peut voir que le format demeure sensiblement le même et que les signatures lumineuses à l’avant et à l’arrière sont évidemment différentes. Le design du bouclier arrière est aussi distinct, avec des pots d’échappement redessinés.

Le nouvel Atlas sera construit sur une version améliorée de la plateforme MQB qui sert la mouture actuelle. Elle adopte en fait l’appellation MQB Evo, car elle peut accueillir des groupes motopropulseurs électrifiés, y compris de type hybride rechargeable.

Est-ce que Volkswagen prépare quelque chose de ce côté ? Il faudra voir.

La prochaine génération est attendue avec comme seule mécanique un 4-cyhlindres turbo de 2,0 litres, un moteur qui délivre 269 chevaux et 273 livres-pieds de couple. On se souviendra que l’été dernier, lors de la mise à niveau, on nous annonçait que ce dernier devenait la seule solution, car la compagnie abandonnait son V6.

La production de l’Atlas pour l’Amérique du Nord aura toujours lieu à l’usine Volkswagen de Chattanooga, au Tennessee, où la cuvée actuelle est construite. Volkswagen fabrique également l’Atlas en Chine, où le modèle est connu sous le nom de Teramont.

Volkswagen Atlas 2026, version prototype, arrière | Photo : YouTube (CarSpyMedia)