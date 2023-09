Voici le nouveau Volkswagen Tiguan… européen

La troisième génération du Volkswagen Tiguan, celle qui vient d’être dévoilée pour l’Europe, présente plusieurs nouveautés notables. Sur le plan esthétique, le véhicule adopte un design plus athlétique que celui de ses prédécesseurs. Une bande lumineuse relie les coins arrondis où sont situés les projecteurs, et à l’arrière, un bandeau à DEL ajoute une touche contemporaine.

Le nouveau Tiguan est également plus spacieux, avec une longueur de 4,53 m, une hauteur de 1,63 m et une largeur de 1,84 m. Le volume du coffre a été augmenté à 652 litres.

Volkswagen Tiguan 2024 (Europe), intérieur Photo : Volkswagen

À l’intérieur, le Tiguan est équipé d’un système multimédia MIB4 et de grands écrans. Un nouvel assistant vocal IDA a été intégré, ainsi qu’une nouvelle commande rotative avec un écran DELO (diodes électroluminescentes organiques). Le tableau de bord ressemble à celui de la Passat, mais le bas a été complètement repensé.

Sous le capot, plusieurs versions du moteur sont proposées, y compris une version hybride rechargeable. La variante eHybrid offre une autonomie de 100 km en mode 100 % électrique et jusqu’à 1000 km en combinant les modes électrique et thermique.

Volkswagen Tiguan 2024 (Europe), trois quarts arrière Photo : Volkswagen

Le Volkswagen Tayron actuel Photo : Volkswagen

À quoi s’attendre au Canada

Il y a environ un mois, Volkswagen a confirmé que le Tayron de nouvelle génération deviendrait un produit mondial. Ce modèle chinois — et non le Tiguan juste présenté pour l’Europe — servira de base pour le prochain Tiguan qui s’amènera en Amérique du Nord.

Si le nom Tiguan est conservé, le VUS sera probablement plus grand et ses spécificités seront plus près de celles du Tayron que du Tiguan européen. Le moteur 4-cylindres turbo de 2 litres devrait être conservé, et un modèle hybride rechargeable est également en préparation.

La disponibilité exacte du nouveau Tiguan nord-américain n’a pas encore été confirmée. Cependant, il est attendu l’année prochaine comme modèle 2025. Des détails supplémentaires sur les caractéristiques exactes, y compris les options d’équipement et les spécifications, sont en attente de confirmation par Volkswagen.

Volkswagen Tiguan 2024 (Europe), de profil Photo : Volkswagen