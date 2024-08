Sans fournir de date précise, Volkswagen Canada a confirmé ce matin que la Volkswagen ID. Buzz 2025 longuement attendue sera bientôt disponible au pays. Son prix de départ canadien est maintenant connu : 77 495 $ pour la variante 1st Edition à propulsion.

Le Volkswagen ID. Buzz 2025 marque le retour transformé de l’emblématique "Bus", désormais doté d'une motorisation entièrement électrique. Il se démarque par son design rétro modernisé, évidemment, mais également grâce à sa batterie de 91 kWh. Les acheteurs pourront également choisir entre une configuration à propulsion et une à transmission intégrale 4MOTION.

Le ID. Buzz est proposé en version "1st Edition" avec des équipements exclusifs de l'année de lancement, tels que des badges extérieurs spéciaux, des tapis de sol d'inspiration patrimoniale et une gamme complète de technologies et de commodités, y compris des sièges avant chauffants et ventilés avec fonction de massage et mémoire.

Volkswagen ID. Buzz 2025, de profil | Photo : Volkswagen

Design de la Volkswagen ID. Buzz 2025

La ID. Buzz est immédiatement reconnaissable grâce à ses indices stylistiques rétro, tels que les grands logos VW, les courts porte-à-faux, et un large habitacle vitré. Les couleurs extérieures variées, y compris des options bicolores, et les trois configurations d'intérieur différentes pour l'Amérique du Nord—Cognac, Dune, et Moonlight—soulignent son esthétique unique et modulable.

Volkswagen ID. Buzz 2025, intérieur | Photo : Volkswagen

La technologie de la Volkswagen ID. Buzz 2025

La ID. Buzz est équipé de technologies de pointe incluant un grand écran d'infodivertissement de 12.9 pouces, un tableau de bord numérique ID. Cockpit de 5.3 pouces, un éclairage ambiant à 30 couleurs, et un système d'assistance au conducteur ID. Light. La technologie IQ.DRIVE de Volkswagen fournit, en plus d’un système d'assistance à la conduite, une capacité de conduite semi-automatisée avec assistance active au changement de voie.

Motorisations de la Volkswagen ID. Buzz 2025

Le modèle à propulsion est équipé d’un moteur produisant 282 chevaux, tandis que la version 4MOTION à quatre roues motrices offre jusqu'à 335 chevaux. La batterie de 91 kWh permet une autonomie de 377 km pour les variantes à propulsion et 373 km pour les versions 4MOTION. Les modèles à 4RM sont reconnaissable par leur toit blanc.

Prix canadiens de la Volkswagen ID. Buzz 2025

Les prix du Volkswagen ID. Buzz pour le marché canadien commencent à 77 495 $ pour le modèle 1st Edition RWD. La variante 4MOTION est quant à elle proposée à un prix de départ de 82 995 $. Des options supplémentaires, comme le toit en verre panoramique électrochromique et les choix de couleurs extérieures bicolores, sont disponibles moyennant un coût additionnel de 2 000 $.

Disponibilité au Canada

Le Volkswagen ID. Buzz sera disponible dans les concessions canadiennes vers la fin de l'année 2024.