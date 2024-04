Volkswagen Australie a développé une version de son logo pour éloigner… les kangourous.

Cela semble loufoque, mais lorsqu’on étudie la chose de près, on se rend compte que c’est tout à fait logique. Pour développer ce logo particulier, Volkswagen s’est associée à des spécialistes du comportement des kangourous de l’université de Melbourne afin d’en savoir plus sur le comportement de cette bête.

Il faut comprendre que chaque année, des dizaines de milliers de kangourous sont frappés par des véhicules. C’est énorme. De fait, cet animal est à lui seul impliqué dans 90 % des collisions qui surviennent entre un véhicule et un animal sur les routes australiennes.

Volkswagen Australie travaille également sur un support de plaque d’immatriculation qui intègre la technologie que l’on retrouve sur le logo, que l’on nomme simplement RooBadge.

Les deux articles (logo et plaque) ne sont pas encore offerts à la vente, car des tests doivent encore être effectués pour perfectionner le son émis par les minuscules haut-parleurs.

Volkswagen travaille sur ce truc depuis trois ans déjà. Ça peut sembler beaucoup, mais sachez que différents types de kangourous peuvent être retrouvés sur le territoire et que chacun va réagir à des sons différents. On explique que pour le moment, l’effet dissuasif fonctionne avec le kangourou gris de l’Est, mais que de nouveaux sons développés serviront entre autres à éloigner le kangourou gris de l’Ouest, ainsi que le kangourou roux.

Logo Volkswagen, fig. 1 | Photo : Volkswagen

Logo Volkswagen, fig. 2 | Photo : Volkswagen

Parmi les tests effectués, Volkswagen a stratégiquement disposé des camionnettes Amarok équipées de haut-parleurs directionnels, de caméras à 360 degrés et de capteurs de mouvement pendant six mois à des endroits où les kangourous migrent. La compagnie a surveillé leurs réactions et confirmé l’efficacité du RooBadge. On a d’abord testé la technologie avec des véhicules à l’arrêt, puis en mouvement.

Le RooBadge va fonctionner avec une application dédiée à l’intérieur du véhicule qui utilisera les données GPS et celles de nature télémétrique. Il émettra automatiquement des sons dans les zones de collision avec les kangourous.

Volkswagen indique qu’elle est déjà en pourparlers avec des partenaires européens et américains pour faire du RooBadge un moyen de dissuasion pour d’autres animaux.

On peut facilement imaginer l’efficacité d’une telle technologie chez nous avec les chevreuils et orignaux, tout comme dans un endroit comme les Adirondacks où les cerfs de Virgine se trouvent souvent par dizaines sur les routes chaque matin à certains moments de l’année.