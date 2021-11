Un nouveau VUS Porsche, plus gros que le Cayenne ?

On le sait, la concurrence est forte dans tous les segments à travers l’industrie et lorsqu’un constructeur a un « trou » dans sa gamme, ça ne peut que le travailler lorsqu’il voit ses concurrents l’occuper.

Ce serait le cas de Porsche qui ne propose pas de VUS à trois rangées de sièges. C’est le site Automotive News qui nous met la puce à l’oreille. Ce dernier rapporte que la compagnie envisage sérieusement la création d’un utilitaire plus massif qui viendrait se positionner au-dessus du Cayenne dans la gamme. Un porte-parole de la compagnie contacté par le magazine Car and Driver a répondu ceci : « Par principe, nous ne spéculons pas et ne faisons pas de commentaires sur les futurs produits potentiels. »

C’est la réponse typique à travers l’industrie lorsqu’il est question de futurs modèles. Jusqu’ici, aucune surprise.

L’article d’Automotive News en ajoute, cependant. Il indique qu’une réunion de concessionnaires au siège social américain de Porsche à Atlanta a été l’occasion de voir un aperçu de ce modèle potentiel, dont le design a été décrit comme un croisement entre une berline et un VUS, avec trois rangées de sièges bien sûr. Un groupe motopropulseur hybride rechargeable, probablement lié au V-8 hybride de 670 chevaux déjà offert dans le Cayenne Turbo S E-Hybrid, serait retenu.

Une version purement électrique serait également une forte possibilité compte tenu du fait que Porsche se tourne vers l’électrification à la vitesse de l’éclair, sans compter que plusieurs législations à travers le monde vont bientôt interdire la vente de véhicules munis de moteur à combustion sur leurs territoires.

Photo : Porsche Porsche Cayenne GT Turbo, sur la route

Sur la planète, le Cayenne est actuellement le modèle le plus populaire de Porsche. L’an dernier, la compagnie en a vendu près de 93 000 dans le monde, soit plus d’un tiers de sa production totale de 272 000 véhicules. La mythique 911 s’est écoulée à raison de 34 000 exemplaires.

Au Canada, c’est environ 3000 unités du Cayenne qui trouvent preneurs chaque année, quelque 20 000 annuellement aux États-Unis.

Cependant, avant de s’imaginer qu’un nouveau VUS Porsche est sur le point d’arriver en concession, il faut se rappeler qu’on demeure dans la spéculation. La compagnie n’a rien confirmé et elle lance souvent des idées concernant de futurs modèles lors de ce type de rencontres.

On verra bien. Chose certaine, la demande en ce sens semble être forte chez les consommateurs. On vous partageait récemment les résultats d’un sondage qui indiquait que près d’un consommateur sur trois souhaite que son prochain véhicule soit plus gros, dont une grande partie désire une troisième rangée.

Aux États-Unis, les VUS de luxe à sept places sont très recherchés. Cadillac a vendu près de 31 000 Escalade au cours des trois premiers trimestres de 2021 et BMW a écoulé près de 16 500 exemplaires de son X7, le plus populaire de la catégorie, au cours de la même période. Il est clair que chez certains concessionnaires Porsche, on aimerait pouvoir offrir une solution de rechange aux consommateurs.

Nous allons suivre ce dossier de près.