Un Toyota Grand Highlander dès 2023 ?

Toyota songerait à agrandir sa gamme de VUS avec l’ajout d’un modèle qui se positionnerait entre le Highlander et le Sequoia. En effet, un Grand Highlander serait dans les plans, selon ce que rapporte le site Automotive New. Toyota aurait même déposé une demande officielle pour l’enregistrement du nom aussitôt qu’en décembre dernier.

Le Grand Highlander offrirait évidemment plus d’espace pour les passagers de la deuxième et de la troisième rangée. Il pourrait également offrir une option plus pratique pour les familles nombreuses au moment de partir en vacances, notamment avec un volume de chargement plus généreux avec les sièges de la deuxième rangée en place. En ce moment, le Highlander propose un volume de 2387 litres. Le Sequoia ? 3400. Quelque chose entre les deux serait souhaitable.

Le Highlander actuel, qui a fait ses débuts pour l’année 2020, est livrable avec un moteur V6 de 3,5 litres offrant 295 chevaux et 263 lb-pi de couple, ou en configuration hybride avec une mécanique 4-cylindres de 2,5 litres qui propose au combiné une cavalerie de 243 chevaux. On peut imaginer que le Grand Highlander profiterait des mêmes moulins, quoi que ça puisse être un peu juste avec la variante hybride.

Toyota prépare aussi un nouveau Sequoia. Celui-ci ferait ses débuts l’an prochain comme modèle 2023. Il serait déposé sur la même structure que la nouvelle camionnette Tundra qui est attendue un peu plus tard cette année.

Et puisqu’on parle d’une présentation l’an prochain, on peut imaginer quelque chose au Salon de New York qui se déroulera en avril. Une histoire à suivre donc.

