Minneapolis, Minnesota - Certains seront peut-être surpris d’apprendre que l’Equinox est le deuxième modèle le plus vendu de la gamme Chevrolet. Il faut dire qu’il se situe dans un segment très populaire, celui des VUS compacts (voir la liste des concurrents ci-dessous). Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un modèle qui s’est tranquillement taillé une place au sommet de la hiérarchie de la marque au nœud papillon.

Pour Chevrolet, la première mission de cette nouvelle et quatrième génération du VUS Equinox était d’offrir un produit amélioré. C’est chose faite. À tous points de vue, cette édition est meilleure que celle qu’elle remplace.

Chevrolet Equinox RS 2025 | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox 2025 – quoi de neuf ?

Deuxième mission ? L’harmoniser avec les autres VUS plus récents de Chevrolet. Bien qu’il y ait une certaine continuité entre l’ancien et le nouveau, presque tous les éléments à l’intérieur et à l’extérieur ont été revus.

Le style a été actualisé pour l’harmoniser avec celui des Trax, Trailblazer et Traverse. L’intérieur a également été revu, en s’inspirant et en reprenant de nombreux éléments des nouveaux Blazer EV et Equinox EV.

(Il convient de souligner que ce nouvel Equinox, entièrement propulsé par un moteur à essence, est un véhicule complètement différent de l’Equinox EV qui a été présenté cet été)

Quant à la question de savoir pourquoi il n’y a pas de variantes hybrides (ou hybride rechargeable), GM a déclaré que ce n’était pas dans les plans immédiats, même si une variante enfichable est déjà sur le marché en Chine. Le constructeur invoque des incompatibilités sur les plans technique, réglementaire et marketing pour expliquer l’absence de ce modèle dans la gamme nord-américaine.

Avec la montée en puissance des modèles hybrides en Amérique du Nord, tout cela pourrait changer, mais ce ne serait probablement pas avant 2027.

L’Equinox 2025 est aussi, sans surprise, plus avancé techniquement et offre des systèmes de sécurité et d’assistances à la conduite plus nombreux et plus performants qu’auparavant.

Enfin, la gamme accueille une nouvelle variante avec cette nouvelle génération. L’Equinox Activ suit les tendances actuelles en proposant des modifications stylistiques et au moins quelques changements liés aux performances pour le rendre plus performant en conduite tout-terrain.

Chevrolet Equinox Activ 2025, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox LT 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Design du Chevrolet Equinox 2025 - 7,5/10

L’idée avec le nouvel Equinox était de lui donner une apparence plus robuste, plus ciselée, plus inspirée des camions de Chevrolet. Le véhicule est plus large et présente aussi une voie élargie, pour une posture plus trapue et plus imposante sur la route ; le style avant est plus vertical et beaucoup plus agressif ; les lignes qui courent le long des flancs sont plus linéaires, les passages de roues plus carrés.

En outre, les versions RS, plus sportives, et Activ, plus orientées vers le plein air, accueillent des éléments de design qui les rendent plus distinctives. La livrée RS, par exemple, se distingue avec une calandre noire et un bouclier unique, et intègre des feux rappelant les camionnettes de la marque. Il en va de même pour la variante Activ, qui emprunte des éléments au Colorado. Son bouclier est distinct de celui des versions LT et RS, et la version est équipée de ses propres pneus tout-terrain.

La déclinaison Activ propose un agencement bicolore, dont l’effet est particulièrement visible à l’arrière, où l’on constate un réel effort pour faire « disparaître » l’extrémité du toit de ce VUS pour lui donner des allures d’un Honda Ridgeline (avec un peu d’effort).

Un toit bicolore (noir ou blanc) est également livrable en option avec le modèle LT. L'ensemble esthétique Midnight Edition est également disponible en option sur ce modèle.

Dans l’ensemble, l’allure générale est distinguée et les proportions sont à peu près correctes. La partie arrière est un peu fade. On note par exemple l’absence d’une barre lumineuse sur toute la largeur pour rehausser l’ensemble, comme sur le dernier Kia Sportage. Certains préféreront peut-être la sobriété de ce modèle.

Chevrolet Equinox Activ 2025, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, sièges | Photo : D.Boshouwers

L’intérieur

Nette amélioration ici par rapport à ce que proposait le prédécesseur. On retrouve de série un nouvel écran tactile de 11,3 pouces, 30 % plus grand qu’auparavant. Le tableau de bord à affichage numérique s’étend sur une diagonale de 11 pouces.

Nous apprécions moins les leviers/boutons/commutateurs électroniques pour les changements de vitesse, placés sur un bras relié au volant, mais cela ne compte probablement pas comme un défaut de conception. Pour le reste, l’ergonomie du tableau de bord et de la console centrale est bonne.

Les sièges et leur revêtement en microsuède (modèle Activ) sont suffisamment confortables pour que l’on puisse imaginer que les longs trajets sur route ne soient pas trop pénibles.

L'espace sur la deuxième rangée est suffisant pour deux adultes et se situe dans la moyenne du segment.

À l'arrière, le volume de chargement atteint 845 litres, ou 1799 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Chevrolet Equinox Activ 2025, écrans | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, console centrale | Photo : D.Boshouwers

La technologie du Chevrolet Equinox 2025 - 8,0/10

Chevrolet a intégré de série beaucoup plus d’équipements de sécurité et de systèmes d’aides à la conduite avec cet Equinox de nouvelle génération, ce qui pourrait être un argument de vente important. En plus de la suite de sécurité Chevrolet Safety Assist, les caractéristiques suivantes sont désormais incluses avec toutes les versions :

– Atténuation des collisions aux intersections

– Freinage automatique en marche arrière, y compris pour les piétons

– Aide au stationnement arrière

– Régulateur de vitesse adaptatif

– Freinage d’urgence automatique amélioré

– Alerte de changement de voie, avec alerte d’angles morts

– Alerte de trafic transversal arrière avec freinage

– Alerte latérale pour les cyclistes

– Siège offrant une alerte de sécurité (vibration à droite ou à gauche dans l’assise, pour avertir d’un danger potentiel)

– Rappel pour les places arrière

Chevrolet Equinox Activ 2025, moteur | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, avant | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Chevrolet Equinox 2025 - 7,0/10

L’Equinox n’utilise qu’un seul groupe motopropulseur. Au Canada, le modèle LT est offert en configuration à traction ou à transmission intégrale, tandis que les versions RS et Activ ne sont offertes qu’en configuration à quatre roues motrices. Le 4-cylindres turbo de 1,5 litre développe 175 chevaux et 184 lb-pi de couple avec la variante à deux roues motrices, ou 203 chevaux et 184 lb-pi de couple avec les modèles à rouage intégral.

La version à traction est équipée d’une transmission à variation continue (CVT), tandis qu’on retrouve une boîte automatique à huit rapports avec les déclinaisons offrant la traction intégrale.

La capacité de remorquage est de 1500 livres.

Chevrolet Equinox Activ 2025, sur la route | Photo : D.Boshouwers

Conduire le Chevrolet Equinox 2025 - 7,5/10

Malgré son style plus osé et sa nouvelle version Activ, l’Equinox demeure un VUS essentiellement urbain, la conduite est donc programmée pour le confort plus qu’autre chose.

La direction est légère. Idem pour la réaction des pédales. On ressent un peu de roulis lorsqu’on attaque plus agressivement certains virages. La puissance du moteur de 1,5 litre est suffisante pour le poids du véhicule et les besoins, mais sans plus. Lorsqu’il est temps d’accélérer rapidement sur une bretelle d’accès ou de dépasser sur l’autoroute, on aimerait un peu plus de punch du groupe motopropulseur.

Il se trouve que lors de cette journée de conduite à Minneapolis et ses environs, nous avons passé plus de temps avec la version Activ. Nous avons noté de légères hésitations avec la boîte de vitesses, qui ne semblait pas toujours savoir quel rapport sélectionner.

Chevrolet Equinox Activ 2025, pneus | Photo : D.Boshouwers

Alors que le modèle RS est équipé de jantes de 19 pouces, les versions LT et Activ sont dotées de roues de 17 pouces. Dans le cas de l’Equinox Activ, les pneus tout-terrain rendent la conduite plus bruyante sur les routes pavées. Nous avons vécu la même expérience avec le CX-50 de Mazda, que nous avons conduit pendant une bonne semaine sans jamais parvenir à nous y habituer. Il appartiendra aux acheteurs potentiels de décider si cela risque de les gêner à long terme.

Quant aux capacités tout-terrain du modèle Activ, la surface la plus exigeante sur laquelle nous l’avons conduit était un chemin de terre. Soyons clairs : cette variante ne fait pas de l’Equinox un rival des Jeep de ce monde. Disons que si la route qui vous mène de l’autoroute à votre chalet est souvent un peu cahoteuse, l’Equinox fera l’affaire.

La CVT l’emporte-t-elle sur la transmission automatique ?

Étonnamment, l’essai d’une version LT équipée de la CVT nous a donné l’impression que nous voterions en faveur de cette dernière en raison de la meilleure exécution des tâches de changement de vitesse (simulées). Le groupe motopropulseur semblait plus vif, plus assuré, en travaillant avec cette boîte.

Pour le reste, les sièges sont confortables dans toutes les versions, la visibilité est bonne et l’expérience générale ne révèle aucun défaut notable.

Chevrolet Equinox RS 2025, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Prix canadiens du Chevrolet Equinox 2025

La gamme et la fourchette de prix de l’Equinox 2025 sont simples et suivent une structure en forme de Y, c’est-à-dire que l’on retrouve une version de base (LT), et qu’on a ensuite le choix d’un modèle au style plus sportif (RS), ou plus aventurier (Activ). Ces deux derniers sont à égalité dans la gamme, ce qui explique leur prix identique.

- Equinox LT 2025 (2RM) - 32 599 $

- Equinox LT 2025 (4RM) - 34 899 $

- Equinox RS 2025 - 39 699 $

- Equinox Activ 2025 - 39 699 $

Chevrolet Equinox Activ 2025, sur la route | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

L'Equinox fêtera ses 25 ans sur le marché l’année prochaine et il est de mise qu’il soit entièrement repensé pour marquer l’occasion. Sans compter que ses rivaux dans le segment ultra-concurrentiel des VUS compacts sont de plus en plus récents et de plus en plus performants. Chevrolet a dû faire des efforts pour maintenir la compétitivité de son deuxième modèle le plus vendu.

Il est indéniable qu’il s’agit d’un produit nettement amélioré, et qu’il est un concurrent digne de ce nom dans un segment très encombré. Le prix n’est pas déraisonnable, et le modèle de base LT est très bien équipé — il ne donne certainement pas l’impression d’être un produit d’entrée de gamme dépouillé.

En fait, à notre avis il s’agit probablement d’une option plus convaincante que les deux variantes situées au-dessus d’elle dans la gamme. Le nouveau modèle Activ répond à la demande évidente du marché pour des VUS à l’allure plus robuste, mais ses capacités tout-terrain restent modestes et sa conduite est plus bruyante avec ses pneus AT. Le modèle RS, quant à lui, est plus élégant, mais il utilise le même moteur de 1,5 litre et ne sera jamais confondu avec un VUS vraiment sportif.

Si vous optez pour une version LT, votre décision la plus importante sera celle entre la configuration à 2RM ou à 4RM. Normalement, c’est une évidence pour les Canadiens, sauf qu’il s’agit d’un rare cas où la boîte CVT surpasse la boîte automatique à huit rapports utilisée avec la version à traction intégrale.

Et si jamais Chevrolet proposait la version hybride…

Chevrolet Equinox Activ 2025, écusson | Photo : D.Boshouwers

Les concurrents du Chevrolet Equinox 2025

- Ford Bronco Sport

- Ford Escape

- GMC Terrain

- Honda CR-V

- Hyundai Tucson

- Kia Sportage

- Mazda CX-5 / CX-50

- Mitsubishi Outlander

- Nissan Rogue

- Subaru Forester

- Toyota RAV4

- Volkswagen Tiguan

Des Chevrolet Equinox Activ 2025 | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, écusson Chevrolet | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, toit panoramique | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, sièges arrière | Photo : D.Boshouwers

Chevrolet Equinox Activ 2025, coffre | Photo : D.Boshouwers