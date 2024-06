• Auto123 effectue un premier essai du Chevrolet Equinox EV 2024.

Détroit, Michigan — On assiste cette année à l’arrivée de nombreux modèles électriques sur le marché, suffisamment pour quasiment doubler l’offre. C’est bien, mais ce que plusieurs consommateurs attendent toujours, ce sont des modèles plus abordables. Et pratiques.

Une Fiat 500e ou une Mini Cooper SE qui se pointent sous la barre des 50 000 $ cette année, ça fait du bien, mais ce dont le marché a besoin c’est de plus de proposition du genre Kona EV chez Hyundai, un modèle plus pratique, offert à partir de 46 399 $.

Chez Chevrolet, on attend un tel modèle depuis qu’on nous l’a promis, il y a deux ans. En fait, le constructeur avait grandement fait parler de lui avec l’annonce d’un Equinox EV à 35 000 $ US.

Le moment est enfin arrivé, alors que le produit s’apprête à débarquer en concession. Il faudra seulement patienter pour la variante la plus abordable, toutefois. La bonne nouvelle, c’est que malgré tout, l’offre demeure fort intéressante.

Tellement qu’on peut affirmer sans se tromper que Chevrolet frappe ici un coup de circuit avec sa nouvelle suggestion.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Equinox EV 2024 : quoi de neuf ?

Nouvelle proposition chez Chevrolet, l’Equinox repose, lui aussi, sur la plateforme Ultium de General Motors (GM), la structure électrique qui accueille tous les nouveaux modèles électriques de l’empire. Hautement modulable, elle peut servir un produit compact comme l’Equinox, de même que la camionnette Silverado EV, que nous avons aussi essayée à Détroit.

Afin d’éviter la confusion, mentionnons que cet Equinox EV n’a rien de commun avec le modèle à essence qui porte le même nom. Rien ! Chevrolet a simplement décidé de conserver l’appellation, car c’est celle que les gens reconnaissent. C’est, selon elle, la meilleure stratégie à adopter.

Ça se discute, mais c’est tout à fait compréhensible.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Design du Chevrolet Equinox EV 2024 - 9,0/10

Un des éléments clefs reliés au succès d’un véhicule, c’est son design. Si un produit est laid, il va attirer une poignée d’acheteurs à la recherche de la différence, mais ses jours seront comptés.

L’Equinox EV a une très belle mine. Son design est épuré et son format, très compact, le rapproche vraiment plus de la voiture que de l’utilitaire. À l’avant, les signatures lumineuses sont minces et s’étendent sur la largeur, accentuant le côté bien planté du véhicule. Sur les variantes LT plus garnies, ainsi que les modèles RS, une animation lumineuse et une barre illuminée au centre du museau viennent ajouter une touche de richesse.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Des roues de 19 pouces sont de série, alors que des jantes en aluminium seront livrables avec certaines variantes. Il sera aussi possible d’opter pour une approche bicolore ; un toit blanc avec les versions LT, noir avec les modèles RS.

Le modèle pourra être livré avec un hayon à ouverture mains libres qui détectera la présence de la clef.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

À l’intérieur

À bord, la présentation est dominée par cette combinaison d’écrans pour les informations relatives à la conduite (surface de 11,0 pouces) et celles du système multimédia et des fonctions du véhicule (17,7 pouces). L’affichage est clair et la navigation à l’intérieur des menus et facile et conviviale. Pas besoin d’un bac pour tout comprendre.

Le confort des sièges est notable, ce qui est toujours un point positif lorsqu’on a des trajets plus longs à effectuer. À la deuxième rangée, le dégagement est remarquable pour la catégorie, ce qui est évidemment rendu possible grâce à l’architecture électrique du véhicule, qui donne un plancher plat, qui ajoute à l’effet de dégagement.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Pour ce qui est de l’espace de chargement, le volume peut atteindre 1614 litres avec la deuxième banquette couchée. C’est peu pour la catégorie des VUS compacts, mais il faut comprendre que l’Equinox EV est plus petit que le VUS traditionnel de taille compacte.

Et si jamais plus d’espace est un besoin, Chevrolet propose le Blazer EV.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Technologie du Chevrolet Equinox EV 2024 – 8,0/10

La technologie est devenue un élément incontournable lorsqu’on décrit un nouveau modèle. Attardons-nous ici aux deux éléments qui retiennent plus l’attention ; l’intégration de Google comme référence centrale pour le système multimédia, ainsi que l’accessibilité du système de conduite semi-autonome Super Cruise.

Avec Google comme partenaire, vous avez bien sûr accès aux applications connues comme Google Maps et Play Store, par exemple, mais vous perdez

les fonctions d’Apple CarPlay et d’Android Auto… de Google. Ça va demander plus d’adaptation pour les utilisateurs d’Apple, mais c’est un pari qu’on est prêt à prendre chez GM. L’avenir nous dira si le choix est le bon.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Le système Super Cruise sera livrable à partir de la version 2LT. À la fin de 2025, il sera fonctionnel sur 1,2 million de km de routes et d’autoroutes aux États-Unis et au Canada. C’est beaucoup plus que ce que peut offrir Ford avec son système Blue Cruise (200 000 km). De fait, il y a consensus, Super Cruise n’est supplanté que par l’AutoPilot de Tesla lorsqu’il est question de systèmes largement répandus.

Quant à la sécurité, on affiche complet, avec des caractéristiques de série qui comprennent le freinage d’urgence automatique, l’alerte de collision frontale avec freinage d’urgence et détection des piétons, l’aide au maintien dans la voie et l’avertissement de sortie de voie, les feux de croisement automatiques, le freinage d’urgence en marche arrière, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif, entre autres.

Et mentionnons, pour ceux qui pourraient toujours éprouver de l’anxiété reliée à l’autonomie avec un véhicule électrique qu’une application permet de savoir où sont les bornes de recharges sur la route, afin de planifier les trajets en conséquence. Le système connaît l’emplacement de 174 000 bornes de recharge aux États-Unis et au Canada.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Chevrolet Equinox EV 2025 - 9,0/10

Chacune des quatre versions proposées au départ, soit 2LT, 3LT, 2RS et 3RS, est livrée en configuration à traction, mais le rouage intégral est possible avec l’ajout d’un moteur à l’arrière.

Une version à traction 1LT sera commercialisée plus tard, comme modèle d’entrée de gamme. Son prix aux États-Unis est à 34 995 $ US. On peut s’attendre à quelque chose autour de 42 000 $ chez nous.

Quant à la taille de la batterie, elle est de 85 kWh. La puissance avec la traction seulement est à 213 chevaux et 236 lb-pi de couple. La prestation passe à 288 chevaux et 333 lb-pi de couple lorsqu’on ajoute le deuxième moteur et le rouage intégral.

Chevrolet annonce un chrono de 6,0 secondes au 0-97 km/h avec les deux moteurs électriques. Il est de 8,0 secondes avec les modèles à traction et un seul moteur.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Concernant la recharge, la puissance offerte peut atteindre 150 kW sur une borne rapide. Chevrolet promet la récupération de 124 km d’autonomie en 10 minutes. À la maison, la recharge sur une borne de niveau 2 va se faire à une puissance maximale de 11,5 kW, la capacité du chargeur embarqué.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Conduite du Chevrolet Equinox EV 2024 - 8,5/10

En prenant le volant de l’Equinox EV, la première réflexion qui m’est venue en tête est la suivante : « ça va se vendre ». L’équation est simple. Le modèle est joli, propose une autonomie supérieure à 500 km (et à la concurrence directe), son format est pratique, son prix est « raisonnable » dans l’univers actuel, et sa conduite est douce et axée sur le confort.

Ce n’est rien d’excitant, mais il n’y a rien à détester. Certes, le couple est faiblard avec la version de base pour un modèle électrique, mais c’est tout à fait correct et une fois qu’on roule, les reprises sont plus probantes. Le poids du véhicule se fait sentir, mais on est loin de ce qu’on ressent avec le Chevrolet Blazer EV, par exemple, ou d’autres produits souffrant d’obésité dans l’univers du véhicule électrique.

Bien sûr, on ne parle que d’un premier contact, mais il a été concluant. Et, surtout, l’autonomie affichée a toujours correspondu à la distance parcourue, ce qui est rassurant.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Consommation

Évidemment, l’essai a été trop court pour vous donner des chiffres précis concernant la consommation d’énergie. L’autonomie des versions à traction, à 513 km, est fort intéressante. Et avec le rouage intégral, la perte n’est pas dramatique, alors que l’on conserve une liberté de 459 km.

Ce qui sera à surveiller, aussi, c’est par temps froid. On nous a déjà promis chez Chevrolet que la baisse en de telles circonstances serait drastiquement moins importante qu’elle ne l’est présentement avec les modèles électriques. On a presque hâte à l’hiver pour tester le tout.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : D.Rufiange

Les prix du Chevrolet Equinox EV 2024

Voici à quoi ressemble l’offre au lancement du modèle. Tenez compte du fait que la version d’entrée de gamme 1LT va se pointer vers la fin de l’année.

-Chevrolet Equinox EV 2LT - 48 199 $

-Chevrolet Equinox EV 2RS - 49 999 $

-Chevrolet Equinox EV 3LT - 50 899 $

-Chevrolet Equinox EV 3RS - 52 399 $

L’Equinox EV est bien sûr admissible à tous les rabais gouvernementaux actuellement en vigueur.

Questions souvent posées concernant le Chevrolet Equinox EV 2024

Quelle est la réelle autonomie proposée avec ce véhicule ?

Elle est annoncée à 513 km avec la configuration à traction, 459 km avec le rouage intégral.

À quand la version promise à moins de 40 000 $ ?

Il faudra patienter vers la fin de l’année. Le prix canadien reste à déterminer, mais aux États-Unis, la note est de 34 999 $ US.

Chevrolet Equinox EV 2024 | Photo : Jeep

Le mot de la fin

Chevrolet frappe un grand coup avec cet Equinox EV. Le modèle a tout pour plaire. Et quand on dit tout, c’est tout. Il ne fait rien de façon extraordinaire, mais il fait tout bien. Si la fiabilité et au rendez-vous, et que Chevrolet est capable d’en livrer à un rythme acceptable, le succès devrait suivre.

