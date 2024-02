• La version plus abordable de l’Equinox EV promise par Chevrolet sera disponible avant la fin de 2024.

Le Chevrolet Equinox EV est un modèle très attendu sur le marché, principalement en raison du prix de base qui avait été annoncé pour ce dernier lors de la présentation initiale. On se souviendra que Chevrolet avait promis une note de 35 000 $ US pour ce véhicule.

Or, sans trop de surprise, on a par la suite appris que les premières versions auxquelles nous aurions droit allaient être les plus dispendieuses, et que la variante de base plus accessible finirait par suivre.

On a maintenant une idée du moment. La nouvelle provient du côté américain, mais on peut deviner que ce sera très similaire chez nous. Nous attendons pour le moment la confirmation des prix pour le Canada.

À voir aussi : Chevrolet Equinox EV 2024 : Un retour prometteur

À voir aussi : Près de 50 nouveaux modèles électriques d’ici la fin de 2024

En fait, Chevrolet a annoncé la gamme de prix des versions à traction du modèle chez nos voisins. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle conserve sa promesse de départ avec la version 1LT à 34 995 $ aux États-Unis. Au lancement, ce sera toutefois la variante 2LT à traction qui sera la plus abordable à 43 295 $.

Chevrolet Equinox EV 1LT Photo : Chevrolet

Le modèle 1LT sera livrable vers la fin de l’année. On peut imaginer qu’il s’agira d’un produit 2025. Mieux, la version est attendue avec une autonomie de 513 km. Voici la gamme de prix annoncés du côté américain. Il est toujours difficile de faire des parallèles avec la nôtre qui sera assurément divulguée bientôt, mais ça vous donne quand même une idée.

- Equinox EV 1LT 34 995 $ US

- Equinox EV 2LT 43 295 $ US

- Equinox EV 2RS 44 795 $ US

- Equinox EV 3LT 45 295 $ US

- Equinox EV 3RS 46 795 $ US

Initialement, GM avait annoncé un surplus de 3400 $ US pour faire passer un modèle 2RS de la traction au rouage intégral. Là encore, ça nous donne une idée pour le reste de la gamme.

Et il faut faire attention, car il y aura probablement plus de modèles à traction offerts au sud de notre frontière. Au Canada, le rouage intégral demeure une priorité pour plusieurs.

La compagnie va nous revenir avec les prix officiels des variantes à traction intégrale. De notre côté, nous reviendrons à la charge une fois les prix canadiens confirmés.