● Auto123 met à l’essai le Ford Escape PHEV 2024.

Le Ford Escape a subi quelques retouches esthétiques pour 2023, et il revient sous la même forme cette année. La variante PHEV, qui avait suivi quelques mois plus tard après le lancement de la génération actuelle en 2020 (le véhicule avait été présenté en septembre 2019), profite toujours de la même approche mécanique qui combine un moteur à essence avec un moteur électrique pour offrir une conduite plus écoénergétique. Cette version a connu un succès mitigé jusqu’à présent.

Pourtant, son économie de carburant exceptionnelle devrait l’aider à mieux rivaliser avec ses concurrents tels le Toyota RAV4 Prime et le Mitsubishi Outlander PHEV.

Ford Escape PHEV 2024, de profil | Photo : K.Soltani

Ford Escape PHEV 2024 – quoi de neuf ?

Le Ford Escape PHEV 2024 profite des améliorations apportées au design extérieur en 2023, mais aussi des améliorations technologiques effectuées pour cette année (navigation, entre autres).

Ford a également travaillé sur l’optimisation de la motorisation hybride pour offrir une meilleure efficacité énergétique.

Ford Escape PHEV 2024, avant | Photo : K.Soltani

Design du Ford Escape PHEV 2024 – 7,0/10

Les changements apportés à l’image du modèle l’année dernière ont modernisé son apparence, en plus de lui ajouter une touche sportive. La grille avant, qui intègre une bande lumineuse s’étendant sur le haut, reliant les phares, donne une touche de sophistication à l'ensemble. Le déplacement du logo Ford, du capot à la grille, est aussi remarquable.

Nous aimons particulièrement les phares à DEL à barre lumineuse « d’un océan à l’autre.

Ford Escape PHEV 2024, intérieur | Photo : K.Soltani

Ford Escape PHEV 2024, sièges arrières | Photo : K.Soltani

À l’intérieur

L’amélioration des matériaux de l’année dernière est aussi appréciable. L’agencement de l’espace est optimal, offrant un confort suffisant pour cinq adultes. Le tableau de bord est équipé d’un écran tactile de 13,2 pouces de dernière génération qui centralise les fonctionnalités de navigation, de médias et de configurations diverses du véhicule.

Bien que le système de climatisation soit intégré dans cet écran, des commandes rapides sont accessibles pour ajuster la température et activer les sièges chauffants. Juste sous l’écran multimédia se trouvent les commandes du volume radio, positionnées un peu loin du conducteur, et le bouton de démarrage.

Ford Escape PHEV 2024, écran de données | Photo : K.Soltani

La technologie dans le Ford Escape PHEV 2024 – 7,0/10

Le Ford Escape PHEV 2024 est équipé de la technologie Ford Co-Pilot360, qui offre une gamme complète d’aides avancées à la conduite pour une expérience plus sûre et plus intuitive. Cette suite technologique inclut des fonctionnalités telles que l’assistance précollision avec freinage automatique d’urgence, le système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic transversal, et l’assistance au maintien de voie. De plus, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction départ/arrêt et l’assistance au centrage de voie sont livrables pour faciliter la conduite.

Notre modèle d’essai profitait d’un ensemble haut de gamme d’équipement à 4900 $. Il ajoute la caméra à 360 degrés, le système Active Park Assist, une chaîne audio Band & Olufsen à 10 haut-parleurs, l’affichage tête-haute et un pavé de recharge sans fil pour votre téléphone. À mon avis, vous pouvez vous en passer et économiser au passage.

Ford Escape PHEV 2024, calandre | Photo : K.Soltani

Motorisation du Ford Escape PHEV 2024 – 7,5/10

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable combine un moteur 4-cylindres de 2,5 litres avec un moteur électrique, offrant une puissance totale de 210 chevaux. La transition entre le mode électrique et le mode hybride est fluide, fournissant une accélération linéaire, mais désagréable si l’on a le pied lourd.

C’est juste dommage que l’escape PHEV ne soit livrable qu’en configuration à traction. Les compétiteurs, eux, offrent pour la plupart la traction intégrale.

Ford Escape PHEV 2024, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Conduite du Ford Escape PHEV 2024 – 8,5/10

La conduite du Ford Escape PHEV 2024 est douce et réactive, caractérisée par une bonne isolation sonore qui atténue les bruits de l’extérieur et du moteur. Le véhicule montre une bonne tenue de route, en particulier dans les virages, et les freins sont fiables, offrant une sensation de sécurité.

Lors de notre essai, nous avons opté pour laisser le système choisir automatiquement entre le mode électrique et thermique. Cette approche a permis une expérience de conduite sans souci, sans la nécessité d’intervenir pour choisir le mode de propulsion, rendant la conduite tout simplement plus simple.

L’autonomie et/ou la consommation

Le Ford Escape PHEV offre jusqu’à 60 km d’autonomie en mode électrique, ce qui le rend bien adapté pour les trajets urbains quotidiens. Selon Ford, la consommation combinée est de 2,4 litres/100 km, plaçant ce modèle parmi les plus économiques de sa catégorie.

Durant notre test, qui a couvert plus de 440 km, la consommation moyenne observée a été de 3,1 litres/100 km. Bien que cette valeur soit légèrement supérieure aux données fournies par Ford, il est important de noter que l’essai a eu lieu en mars, avec des températures près du point de congélation, ce qui peut affecter la performance énergétique. Tout dépend aussi des trajets empruntés et de la discipline de recharge. Nous considérons néanmoins ces résultats comme très satisfaisants compte tenu des conditions.

Ford Escape PHEV 2024, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Les prix du Ford Escape PHEV 2024

Le prix débute à 43 999 $. Notre modèle d’essai, bardé de près de 8 000 $ d’options se détaillait à 55 049 $.

Quelques-unes de vos questions sur le Ford Escape PHEV 2024

Quelle est la durée de garantie du Ford Escape PHEV 2024 ?

La garantie standard est de 3 ans ou 60 000 km, avec une garantie prolongée disponible pour la batterie hybride.

Le Ford Escape PHEV 2024 est-il disponible avec un intérieur en cuir ?

Oui, il existe des options d'intérieur en cuir pour ceux qui recherchent un supplément de luxe.

Quelle est l’autonomie en mode électrique ?

Le Ford Escape PHEV 2024 offre une autonomie de 60 km en mode tout électrique.

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ?

La recharge complète de la batterie prend environ 3,5 heures avec une station de charge de niveau 2.

Ford Escape PHEV 2024, profil | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Ford Escape PHEV 2024 se distingue principalement par son efficacité énergétique, sa praticité et son prix relativement abordable pour un VUS hybride rechargeable. Il propose une consommation de carburant remarquablement basse, ce qui est particulièrement avantageux pour les conducteurs qui roulent essentiellement en ville et se soucient de leur consommation d’essence.

Sa conception pratique, avec un espace intérieur bien agencé et un coffre de taille respectable, le rend adapté à une variété d’usages quotidiens, allant des déplacements urbains aux escapades de week-end.

Cependant, malgré ces atouts, le Ford Escape PHEV pourrait paraître un peu terne comparé à certains de ses rivaux qui offrent des caractéristiques plus impressionnantes. Par exemple, le Toyota RAV4 Prime se démarque par sa puissante motorisation et son autonomie électrique supérieure. Le Mitsubishi Outlander PHEV offre quant à lui trois rangées de sièges pour accommoder plus de passagers, et les modèles de Hyundai et de Kia se distinguent par leur design élégant et leurs fonctionnalités plus riches.

Un des points faibles de l’Escape est sa puissance relativement modeste et le fait qu’il soit uniquement livrable en configuration à traction. Ces limites peuvent réduire son attrait pour les acheteurs à la recherche d’un véhicule plus robuste ou apte à affronter des conditions de route plus difficiles. Toutefois, si le budget est un critère décisif, le Ford Escape PHEV reste une option valable et économiquement très intéressante.

Les concurrents du Ford Escape PHEV 2024

- Hyundai Tucson PHEV

- Mitsubishi Outlander PHEV

- Toyota RAV4 Prime