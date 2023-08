Essai routier de Ford Mustang 2024 avec Daniel Rufiange Photo : D.Rufiange

• Auto123 s’est rendu en Californie pour faire l’essai de la Ford Mustang 2024.

Arcadia, Californie — Neuf ans après nous avoir présenté la sixième génération de sa mythique Mustang, Ford en remet avec le dévoilement de la septième qui se pointe comme millésime 2024.

Ce n’est pas tous les jours qu’on assiste au renouvellement d’un produit iconique, encore moins d’un modèle qui est assemblé sans interruption depuis près de 60 ans. En effet, c’est le 17 avril 1964 que le monde découvrait la Ford Mustang à la Foire internationale de New York.

L’arrivée de cette nouvelle cuvée est d’importance. Voyez-vous, c’est peut-être la dernière fois qu’on parle d’une Ford Mustang à essence.

Aussi, c’est peut-être la première fois depuis 60 ans, au moins depuis 50 (la Mustang II), qu’on parle d’une voiture qui ne s’adresse pas seulement aux puristes. J’y reviens en conclusion, mais d’abord, voici les changements, en substance.

Ford Mustang 2024, profil Photo : D.Rufiange

Ford Mustang 2024 : le design

La coupure n’est pas drastique avec le modèle sortant, mais les changements sont visibles. C’est vrai à l’avant où la grille prend plus de place, où l’on découvre des phares redessinés, ainsi qu’un bouclier et un diffuseur remodelés. C’est aussi distinct entre une version EcoBoost à moteur 4-cylindres et une variante GT à mécanique V8, porteuse d’un capot qui comprend un extracteur d’air.

À l’arrière, la signature est conservée avec les feux triples à éclairage séquentiel de chaque côté, mais ces derniers sont comme coupés en deux avec un design très concave du panneau qui les accueille. Les plus vieux reconnaîtront la touche des modèles 1967, quoiqu’on a exagéré la chose ici. Nos photos vous en donnent un bon aperçu. Une question de goût. Ça a le mérite d’être accrocheur.

Pour le reste, tout est redessiné, mais le style demeure très reconnaissable. Ford mentionne avoir abaissé la ceinture de caisse, une bonne chose pour la visibilité et pour éviter que la voiture commence à ressembler à une création pour les films « Transformers ».

Au menu, onze coloris sont livrables, y compris trois pour les étriers de freins Brembo. Il y a vraiment moyen de personnaliser son modèle.

Ford Mustang 2024, intérieur Photo : D.Rufiange

L’intérieur de la Ford Mustang 2024 : une question d’écrans

La plus grande transformation, elle est à l’intérieur. La planche de bord, qui se présentait de façon plus traditionnelle, même si un écran était livrable au bloc d’instruments, est désormais dominée par deux unités regroupées ensemble, inclinées de 10 degrés vers le conducteur.

Celle devant le pilote fait 12,4 pouces, celle située au centre s’étend sur une diagonale de 13,2 pouces. Les deux sont personnalisables. La clarté est remarquable. Vraiment, du beau travail. Devant le conducteur, les amateurs de la génération Fox Body de la Mustang seront heureux d’apprendre qu’il est possible de profiter de l’instrumentation de l’époque, ce que permet bien sûr l’affichage numérique. Une touche rétro intéressante. Votre humble serviteur a suggéré au concepteur d’ajouter d’autres années ; 1964, 1967, 1972… Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Ford Mustang 2024, volant. écrans Photo : D.Rufiange

Au centre, le système multimédia Sync4 peut être exploité et franchement, il y a peu à redire sur ce dernier. Une chose est à déplorer, toutefois, et c’est le retrait des boutons pour les contrôles de la radio et de la climatisation. Tout est désormais tactile, à l’écran. Ford explique que c’est ce que la jeune génération, ainsi que la clientèle traditionnelle souhaitent. Pas sûr. Et une fois de plus, en conduisant, il n’a pas été simple d’ajuster la température. Pire, il a été impossible de le faire sans que nos yeux quittent la route.

En somme, une présentation plus moderne. Il sera intéressant de voir ce que les puristes vont en penser. C’est assurément le plus grand choc avec cette nouvelle génération.

Autrement, plusieurs configurations de sièges sont possibles, avec une kyrielle de matériaux et d’accents livrables, selon les versions. Le toit de la décapotable s’exécute toujours de la même façon avec la dernière opération (ou la première à l’ouverture) laissée au conducteur, soit son verrouillage ou son déverrouillage. Et quantité de commodités intéressantes sont au menu, que ce soit un éclairage d’ambiance ou une chaîne audio signée Bang & Olufsen.

Ford Mustang 2024, phare, calandre Photo : D.Rufiange

Ford Mustang 2024 : les mécaniques

On va faire ça simple. Les moteurs sont les mêmes, soit un 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres, ainsi qu’un V8 atmosphérique de 5,0 litres. Ford parle d’un nouveau 4-cylindres, mais le bloc est le même. C’est ce qui est autour qui change, soit le turbo, tout comme le système de refroidissement qu’on dit amélioré.

Le résultat, c’est que le 4-cylindres propose maintenant 315 chevaux et 350 livres-pieds de couple alors que le V8 livre jusqu’à 486 chevaux et 418 lb-pi de couple. Chacun peut être marié à une boîte de vitesses automatique à 10 engrenages, dont l’étagement a été reprogrammé pour mieux refléter les différents modes de conduite qui sont offerts. La manuelle n’est plus offerte avec le 4-cylindres, car moins de 10 % des acheteurs la sélectionnaient. Elle est toujours de série avec le V8.

Notez qu’avec chacun des modèles, il est possible d’opter pour un échappement sportif (Activ Exhaust). Ça place de facto quatre embouts à l’arrière, rendant facile la reconnaissance des moutures qui en sont équipées. Avec le 4-cylindres, j’éviterais cette dépense. En revanche, avec le V8 sous le capot, la réponse symphonique n’est que plus jouissive à l’accélération. Une belle valeur ajoutée.

Ford Mustang 2024, sur la piste Photo : D.Rufiange

Ford Mustang 2024 : la conduite

Qu’en est-il au volant, maintenant ? Ici, il est important de faire la distinction, car en regard de la mécanique, l’expérience est différente. C’est aussi vrai selon les options de performance, ajoutée ou non au modèle.

Avec le 4-cylindres, la puissance est amplement suffisante, mais la sonorité n’y est pas. Si ça vous importe, vous n’aimerez pas. Sinon, ça va aller. Avec le V8, c’est une autre paire de manches, comme on dit. Nous avons eu l’occasion de conduire des décapotables équipées des deux moulins au nord de Los Angeles, sur des routes sinueuses qui ne font que nous inviter à la délinquance. Avec le 4-cylindres, on a poussé la machine, mais on finissait par préférer la douceur pour admirer les paysages. Avec le V8, on a davantage attaqué la route, le couteau entre les dents. Il est évident qu’avec pratiquement 500 chevaux sous le capot, il y a de quoi s’amuser.

Avec le V8, on a de plus pu constater l’efficacité de la boîte mécanique et sa douceur à l’utilisation. Elle est aussi pourvue de la synchronisation à la rétrogradation, un dispositif qui fait du commun des mortels un expert sur un chemin en lacets.

Ford Mustang 2024, trois quarts arrière Photo : D.Rufiange

Autres réalisations. Ça demeure lourd, une Mustang, et lorsqu’on la pousse, on finit par découvrir ses limites, ainsi que celles de ses pneumatiques. Ça fait partie de l’expérience d’une Mustang, il faut le souligner. Sentir l’arrière parfois instable en freinage, ou chasser à la sortie d’un virage, à l’accélération, ça exige une concentration de tous les instants et un engagement intense derrière le volant. La ligne est mince entre le plaisir et le combat, toutefois ; si l’on pousse un peu trop, on se bat avec la voiture. Avec tout modèle GT, on recommande bien sûr la sélection des ensembles rehaussant la performance. Ça ajoute à l’agrément de conduite et ça vous assure une revente facile et profitable, le jour où vous déciderez de passer à autre chose.

Ce qui est certain, c’est qu’on a droit à la meilleure Mustang à ce jour, c’est une évidence. On l’a soumis à un barrage d’exercices qui auraient été trop intenses pour une édition d’il y a 10 ou 20 ans.

Et ce qui est fort agréable, c’est qu’on peut jouer avec les paramètres du véhicule pour trouver les réglages qui nous conviennent, que ce soit pour la sensibilité du volant, les réactions du châssis, etc. Les possibilités sont pratiquement illimitées.

Bien entendu, entre une décapotable à moteur 4-cylindres et un coupé GT, que nous avons aussi testé, il y a un monde de différence.

Ford Mustang 2024, lors de la conduite d'essai Photo : D.Rufiange

Un gadget amusant, un autre inutile

Un petit mot sur deux nouveautés introduites cette année avec le modèle. Un plutôt amusant, ainsi qu’un autre, d’une inutilité consommée.

On parle d’abord d’un frein de dérive électronique. Il est livré de série avec l’ensemble de performance (avec les deux mécaniques) et sert à provoquer le dérapage de l’arrière du véhicule pour ensuite réaliser une manœuvre de drift, avec le doigté d’un professionnel.

Honnêtement, c’est plutôt amusant. En ligne droite, au moment où l’on souhaite lancer la manœuvre, il suffit de relâcher l’accélérateur et de tirer le levier situé à la console centrale. L’arrière chasse alors dans la direction contraire à l’angle que l’on donne au volant. Lorsqu’on relâche ledit levier, on enfonce l’accélérateur pour poursuivre le dérapage, tout en reprenant le contrôle du véhicule. Ça exige quelques répétitions, mais une fois maîtrisé, on s’amuse comme des petits fous.

Note : prévoir des pneus pour l’exercice…

Ford Mustang 2024, trois quarts avant Photo : D.Rufiange

L’autre gadget, un dispositif qui permet de faire révolutionner le moteur à distance, est assurément ce que j’ai vu de plus inutile ces dernières années. Avec la clef du véhicule, il est possible de faire révolutionner le moteur à distance. Pourquoi ? Pour impressionner les gens ? Qui trouve ça encore à propos comme pratique ? Ford mentionnait lors de la présentation que ce dispositif allait changer à tout jamais les rencontres de passionnés. De toute évidence, ils ne savent pas que dans la plupart des rassemblements qui se respectent, il est maintenant interdit de faire révolutionner son moteur de la sorte.

Disons qu’on a trouvé ça très enfantin. Mais bon, si ça peut en amuser quelques-uns…

Le mot de la fin

Il est impossible de décrire à fond ici tout ce qui est nouveau avec la Ford Mustang 2024. Ce qu’on peut confirmer, c’est que la cuvée 2024 est la plus aboutie, la plus intéressante à bien des chapitres, et qu’elle s’adresse, plus que jamais, à tout le monde. En effet, il est plus que jamais possible de simplement apprécier le niveau de confort de ce modèle, sans avoir à se faire brasser.

Et ce qui est également particulier, c’est qu’on a peut-être devant les yeux la dernière génération à essence de la Ford Mustang.

Ford Mustang 2024, feu Photo : D.Rufiange

Questions fréquemment posées à propos de la Ford Mustang 2024

Est-ce que la Ford Mustang est vraiment différente en 2024 ?

Oui et non. Il s’agit d’une nouvelle génération, mais les mécaniques sont les mêmes, hormis quelques améliorations. À bord cependant, c’est tout nouveau et les options de personnalisations sont plus nombreuses que jamais.

Est-ce que la nouvelle Ford Mustang propose des solutions électrifiées ?

Pas encore. Au moment d’écrire ces lignes, aucune variante hybride ou électrique n’a été mentionnée. Cela dit, on pourrait bien être en présence de la dernière Ford Mustang à essence.

Quelle version de la Ford Mustang est la plus intéressante ?

C’est vraiment une question de goût. La variante à moteur EcoBoost est bourrée de qualité, mais pour les amateurs de performances, elle ne pourra jamais remplacer une édition à moteur V8.

Fiche technique de Ford Mustang 2024 EcoBoost

Fiche technique de Ford Mustang 2024 GT Premium

Fiche technique de Ford Mustang 2024 Dark Horse

Fiche technique de Ford Mustang 2024 GT Premium

Ford Mustang 2024, roue Photo : D.Rufiange