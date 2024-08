• Une Ford Mustang 1965 ayant appartenu à Tom Petty sera vendue à l’encan cette semaine à Monterey.

Dans le cadre de la semaine automobile de Monterey qui se déroule actuellement, plusieurs véhicules de renom défilent devant les amateurs, que ce soit au Concours d’élégance de Pebble Beach, à l’exposition Quail, ou encore aux différents encans qui sont tenus lors de l’événement.

L’un de ces véhicules sera une iconique Ford Mustang 1965. En soi, il n’y a rien d’extraordinaire là, car Ford a produit des centaines de milliers d’exemplaires de ce millésime. La particularité est que le modèle a appartenu à une autre icône américaine, cette fois de la musique rock. Tom Petty a connu une prolifique carrière, mais il s’est malheureusement éteint trop tôt en 2017, à l’âge de 66 ans.

La Ford Mustang 1965, avant | Photo : Bonhams/Cars

Selon l’annonce qui décrit la voiture, on apprend que Tom Petty aurait possédé cette pièce pendant 20 ans. Elle serait toujours en bon état de marche. Elle avait été livrée bien équipée, dit-on, sans préciser la nature des commodités qui avaient été choisies au moment de son achat initial.

Elle est équipée du fameux V8 de 289 pouces cubes que proposait alors Ford avec ce véhicule, un bloc qui est marié à une transmission automatique à trois rapports dans le cas qui nous intéresse.

En tout, Ford a produit 73 112 versions décapotables de sa Mustang en 1965, mais en incluant celles assemblées en 1964, identifiées comme des modèles 1964 ½ par les amateurs, on parle de plus de 100 000 unités très similaires. Le modèle n’est donc pas rare ; c’est sa provenance qui ajoute à sa valeur.

La Mustang de Tom Petty sera offerte aux enchères le vendredi 16 août dans le cadre de la vente tenue par le groupe Bonham. CE dernier estime le prix de vente autour de 25 000 $ US à 35 000 $ US, ce qui est à peu près sa valeur sur le marché. Si le prix grimpe au-delà de 50 000 $ US, nous saurons que l’acheteur était un admirateur de Tom Petty.

Outre la voiture, Bonham va écouler aux enchères plusieurs objets personnels ayant appartenu à Tom Petty.