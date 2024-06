• Auto123 met à l’essai le Honda HR-V EX-L 2024.

Le HR-V a longtemps été reconnu pour son espace de chargement, imbattable dans sa catégorie, sa fiabilité et un habitacle qui était… acceptable. Avec la génération actuelle, lancée pour l’année 2023, ces qualités n’ont pas disparu, pas plus que ses faiblesses, à savoir un design peu attrayant, un groupe motopropulseur peu inspirant et un prix plutôt élevé.

Honda HR-V 2024 — quoi de neuf ?

L’édition 2024 est inchangée par rapport à l’année précédente. La nouvelle génération, désormais basée sur le châssis de la Civic, est plus grosse que l’ancienne (221 mm de plus en longueur et 70 mm en largeur) et adopte certaines caractéristiques intérieures et de design de la Civic.

Honda HR-V EX-L 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Design du Honda HR-V 2024 – 6,5/10

On demeure clairement en terrain connu en ce qui concerne le style du HR-V. Ce serait difficile de trouver plus typique comme design de petit VUS urbain. Chaque niveau de finition du HR-V repose sur des jantes de 17 pouces, et le style sera légèrement différent d’une variante à l’autre afin de les distinguer, notamment au niveau de la calandre.

Honda HR-V EX-L 2024, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Intérieur

On retrouve des éléments empruntés à la Civic, notamment l’écran tactile (sept ou neuf pouces, selon les versions) et le revêtement grillagé de type nid d’abeille qui cachent les buses d’aération de la planche de bord, une approche qui se répand dans la gamme Honda à chaque mise à jour de modèle. En revanche, la console centrale flottante est la même que dans le précédent HR-V.

Honda HR-V EX-L 2024, sièges avant | Photo : D.Boshouwers

Honda HR-V EX-L 2024, sièges arrière | Photo : D.Boshouwers

Les dimensions plus importantes du véhicule se traduisent par plus d’espace pour les passagers que dans les anciennes versions du modèle. Dans la catégorie des sous-compactes+ à laquelle appartient le Honda HR-V, le modèle offre l’un des intérieurs les plus spacieux. Les sièges sont relativement confortables, mais il serait exagéré de les qualifier de cossus ; ceux de la première rangée, en particulier, sont un peu rigides. La banquette arrière se rabat complètement à plat lorsque vous avez vraiment besoin de maximiser l’espace de chargement.

Le volume de chargement est de 691 litres, et il passe à 1559 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. En comparaison, le Corolla Cross de Toyota offre 680 litres d’espace, le CX-30 de Mazda 580 litres et le Crosstrek de Subaru 564. À cet égard, le HR-V fait bonne figure dans le segment.

La technologie du Honda HR-V 2024 – 7,0/10

À bord, nous l’avons dit, nous sommes largement en territoire Civic. L’espace cocon du conducteur est clairement défini et l’interface multimédia est conviviale. Un combiné d’instruments à affichage numérique, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto sont inclus de série. Seules les versions supérieures bénéficient de la connectivité sans fil, ainsi que de la recharge sans fil pour les appareils intelligents.

Honda HR-V EX-L 2024, volant, tableau de bord | Photo : D.Boshouwers

Honda HR-V EX-L 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Honda HR-V 2024 – 7,0/10

Le HR-V 2024 utilise le même moteur 4-cylindres de 2,0 litres que la Civic ; il délivre aussi 158 chevaux et 138 lb-pi et travaille de concert avec une transmission à variation continue (CVT).

Honda HR-V EX-L 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Prix canadiens du Honda HR-V 2024

– HR-V LX (Traction) - 28 960 $

– HR-V LX (4RM) - 31 260 $

– HR-V Sport (4RM) - 34 160 $

– HR-V EX-L Navi (4RM) - 37 910 $

Notez que Honda a récemment annoncé les prix du HR-V 2025, avec des augmentations mineures pour tous les modèles, à l’exception de la variante EX-L Navi, offerte au même prix.

Honda HR-V EX-L 2024, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Conduite du Honda HR-V EX-L 2024 – 7,0/10

Le moteur à 4 cylindres livre ce qu’il faut pour propulser ce VUS, mais sans plus. L’accélération n’est pas des meilleures, et vous devrez peut-être planifier vos manœuvres de dépassement avec un peu d’attention sur l’autoroute.

En ville, les choses sont plus positives, la direction étant acceptablement tendue et offrant au moins une certaine rétroaction de la route. La tenue de route est vive et le rayon de braquage reste correct, même si le modèle a grossi.

Nous avons trouvé que la conduite offrait un bon niveau de confort, sachant que certains éléments de la suspension proviennent du CR-V, qui n’est pas en reste en la matière.

Consommation de carburant

La consommation du modèle EX-L à traction intégrale est de 9,4 litres/100 km en ville, 7,8 litres/100 km sur route et 8,7 litres/100 km en cycle mixte. Pour le modèle à traction, la consommation est de 9,1 litres/100 km en ville, 7,4 litres/100 km sur route et 8,3 litres/100 km en cycle mixte.

Nous avons conduit le modèle EX-L à traction intégrale et, en conduite essentiellement urbaine, nous n’avons obtenu que 9,9 litres/100 km. Si vous roulez principalement en ville, c’est probablement ce à quoi vous pouvez vous attendre, réalistement.

Honda HR-V EX-L 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Face à la concurrence nouvelle à laquelle ce petit VUS est confronté (voir ci-dessous), le HR-V n’est peut-être pas le choix le plus convaincant. Il offre la fiabilité, la praticité dans les limites de son format et un très bon espace de rangement. Mais il n’enthousiasmera personne, ni par son design, ni par sa modernité, ni par sa dynamique de conduite.

Tout le monde n’a pas le budget pour passer au CR-V, mais si c’est possible pour vous, le plus gros VUS est nettement plus attrayant comme produit.

Quelques-unes de vos questions sur le Honda HR-V 2024

Existe-t-il une variante hybride du HR-V ?

Oui. Malheureusement pour nous, elle n’est offerte que sur certains marchés étrangers, notamment en Europe. En Amérique du Nord, nous devons nous contenter pour l’instant de variantes à essence.

Quelle est la capacité de remorquage du Honda HR-V ?

Le HR-V 2024 peut remorquer jusqu’à 1500 livres.

Les concurrents du Honda HR-V 2024

- Buick Envista

- Chevrolet Trax

- Ford Bronco Sport

- Hyundai Kona

- Kia Seltos

- Mazda CX-30

- Nissan Kicks

- Subaru Crosstrek

- Toyota Corolla Cross

- Volkswagen Taos