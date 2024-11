• Auto123 met à l'essai de la Honda Passport Édition noir 2024.

On a vu apparaitre de nombreuses versions de style « édition noir » sur le marché ces dernières années. On peut parler d’une tendance. Mitsubishi en a une, Mercedes en avait une, même si elle l'appelait « Obsidian » (pour le Jeep Wagoneer).

Dans le cas du Honda Passport, cependant, l’Édition noir est également la finition la plus élevée de la gamme, ajoutant à la fois des caractéristiques stylistiques et fonctionnelles.

Honda Passport Black Edition 2024, avant | Photo : D.Heyman

Design du Honda Passport Édition noir 2024 - 7,0/10

Depuis les piliers A, la tôle est ponctuée d'un subtil renflement du capot, d'un nez carré avec une calandre plus verticale et d'entourages de phares antibrouillard plus cool. En fin de compte, c'est la forme de la calandre, les jantes noircies et les insignes qui attirent l'attention, ainsi que le pare-chocs arrière avec ses deux gros embouts d'échappement et la couleur Sonic Grey Pearl. Cette teinte ressemble à la nuance de gris que l'on retrouve chez de nombreux équipementiers ces derniers temps, et elle fonctionne plutôt bien ici.

La calandre et la plage arrière sont également ornées d'écussons « Édition noir ».

Honda Passport Black Edition 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur

À l'intérieur, les panneaux de porte, les sièges et le volant sont ornés de surpiqûres rouges contrastées. Pour le reste, c'est un Passport typique, ce qui signifie un tableau de bord numérique avec de gros graphiques clairs, une boîte de vitesses à bouton, à mon avis un moins bon choix qu'un levier traditionnel, et un écran tactile de 8 pouces pour l'infodivertissement. En plus des couleurs spéciales, l’Édition noir ajoute des sièges avant ventilés, un système audio haut de gamme à 10 haut-parleurs et un volant chauffant gainé de cuir, entre autres.

Honda Passport Black Edition 2024, sièges de deuxième rangée | Photo : D.Heyman

En termes d'espace, il y a pratiquement autant de place ici que dans les deux premières rangées du Pilot, ce qui en fait un environnement très spacieux. Les sièges avant sont bien rembourrés et offrent juste ce qu'il faut de soutien pour ne pas vous écraser les côtes et les hanches.

Honda Passport Black Edition 2024, espace de chargement | Photo : D.Heyman

L'espace de chargement à l'arrière est également satisfaisant, grâce au bac de rangement sous le plancher, idéal pour les objets sales et mouillés.

Le passage à la version haut de gamme Édition noir ajoute un hayon mains libres.

L'intérieur est bien agencé, les matériaux de première qualité - dans certains cas, ils semblent plus dignes d'une Acura. La position du conducteur est confortable, avec suffisamment d'espace pour les jambes et la tête, même pour les conducteurs de grande taille. Le volant imposant serait à sa place dans une berline sportive de luxe.

En ce qui concerne la deuxième rangée, il y a en fait plus d'espace pour les passagers que dans le Pilot, car ce modèle doit intégrer une troisième rangée, et cela se voit.

Honda Passport Black Edition 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman

Technologie du Honda Passport Black Edition 2024 - 7,5/10

En ce qui concerne les systèmes multimédias actuels, celui de Honda se situe à peu près au milieu du peloton pour ce qui est de la convivialité. Les graphiques et les commandes sont suffisamment clairs et faciles à atteindre, mais il y a quelques caractéristiques étranges auxquelles il faut s’habituer.

Un exemple : en haut de l’écran, il y a une série de commandes — sauf que ce ne sont pas toutes des commandes. Certaines icônes servent de « raccourcis » vers d’autres menus, mais d’autres sont simplement là pour vous indiquer la source audio. L’ordinateur de bord est également un peu difficile à utiliser — la majeure partie est accessible via l’écran multimédia, par opposition à l’ordinateur de bord au bloc d’instruments — et même après avoir conduit plusieurs produits de Honda et d’Acura, il m’agace toujours, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes restés fidèles à l’application Apple CarPlay pendant presque toute la durée de notre essai.

Honda Passport Black Edition 2024, écusson | Photo : D.Heyman

Motorisation du Honda Passport Black Edition 2024 - 8,0/10

La puissance la version Black Edition du Passport reste inchangée par rapport aux autres Passport (et au Pilot, d’ailleurs). On a droit à 280 chevaux et 262 lb-pi de couple provenant d’un V6 VTEC de 3,5 litres, une prestation transmise aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à neuf rapports offrant aussi des palettes au volant.

Il s’agit d’un groupe motopropulseur énergique qui s’acquitte promptement de sa tâche ; telle est la beauté d’un moteur à aspiration naturelle associé à une boîte de vitesses à rapports rapprochés. Vous repartez en un clin d’œil avec un accompagnement sonore étonnamment agréable et musclé. Les gros embouts d’échappement ne sont pas simplement là pour la forme.

La puissance est si vive que cela invite même à utiliser les palettes au volant pour dynamiser la chose encore plus, ce qui est plus rare avec un VUS. Mais c’est la façon de faire chez Honda : de la puissance à revendre, évidemment aidée par la technologie VTEC.

Honda Passport Black Edition 2024, trois quarts avant | Photo : D.Heyman

Conduite du Honda Passport Black Edition 2024 - 8,0/10

Les produits Honda sont généralement dotés d’une bonne direction. Ainsi, sans surprise, la crémaillère du Passport est solide, directe et réactive. Elle est vive, ce qui fait du Passport un modèle à la conduite plus athlétique que celle du Pilot.

Les transitions de gauche à droite s’effectuent avec peu de roulis, et la conduite absorbe les pires bosses tout en garantissant une certaine sensation dans le siège, afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passe sous les surfaces de contact. Le système de vectorisation du couple sur les roues arrière aide ce VUS à prendre les virages en toute confiance.

Quant au système de traction intégrale, il s’agit d’un rouage permanent, ce qui signifie que la puissance est toujours envoyée aux deux essieux. Jusqu’à 70 % à l’arrière et répartie en fonction des besoins.

Le Passport se mesure à des véhicules comme le Ford Edge et le Nissan Murano, et il les bat à plate couture sur le plan de la tenue de route. Il est à peine éclipsé par le Edge en matière de confort de roulement, car le Ford offre une conduite vraiment très douce.

Honda Passport Black Edition 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Prix canadiens du Honda Passport 2024

– Passport Sport 2024 : 48 480 $

– Passport Trailsport 2024 : 52 480 $

– Passport Black Edition 2024 : 56 940 $

Quelques-unes de vos questions concernant le Honda Passport 2024

Existe-t-il une version à traction (2RM) du Passport 2024 ?

La traction intégrale est de série avec tous les Passport, tout comme le moteur V6 et la boîte de vitesses à neuf rapports.

Puis-je remorquer avec mon Honda Passport 2024 ?

Un ensemble de remorquage est disponible et comprend un attelage, un harnais, un support à rotule et une goupille de verrouillage pour une capacité de remorquage de 2267 kg (5000 livres).

Honda Passport Black Edition 2024, arrière | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Dans l’ensemble, le Passport 2024 remplit sa mission. Ses dimensions plus compactes le rendent plus agile que le Pilot, la deuxième rangée est un bijou et en fait le choix parfait pour les familles de trois ou quatre personnes avec un penchant un peu plus aventureux. Il offre de plus une conduite amusante avec de bons équipements intérieurs.

Et qui n’aime pas un modèle de type Black Edition ?

Les concurrents du Honda Passport 2024

– Chevrolet Blazer

– Ford Edge

– Mazda CX-50

– Nissan Murano

– Toyota Highlander

– Volkswagen Atlas Cross Sport