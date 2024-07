• Auto123 met à l’essai le Honda Pilot TrailSport 2024.

Depuis son introduction en 2002, le Honda Pilot s’est établi comme un pilier dans le segment des VUS familiaux, gagnant la confiance des consommateurs grâce à sa fiabilité, sa polyvalence et son confort. Au fil des générations, le Pilot a profité d’améliorations significatives en matière de design, de technologie et de performances, répondant ainsi aux besoins changeants des familles modernes.

Le Pilot TrailSport 2024, dernier-né de cette lignée, est la solution pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus en famille. Il conserve les qualités fondamentales qui ont fait le succès du Pilot, tout en y ajoutant une dimension d’aventurier.

Honda a donc doté le Pilot TrailSport d’une panoplie d’améliorations techniques et esthétiques qui le rendent plus robuste, plus compétent et plus attrayant.

Le Honda Pilot TrailSport 2024 – quoi de neuf ?

Le Honda Pilot a été redessiné en 2023. La variante TrailSport en rajoute sur le plan du style. Il profite aussi d’une suspension relevée et de pneus tout-terrain pour mieux affronter les surfaces difficiles. Des plaques de protection sont aussi présentes sous la carrosserie.

La version TrailSport hérite d’une calandre unique, des pare-chocs spéciaux et de jantes noires. L’intérieur propose des sièges résistants et des accents orange pour rappeler son unicité. Le confort est à l’honneur avec des sièges chauffants et ventilés, un volant chauffant et une bonne chaîne audio.

Le Pilot TrailSport profite d’un système de traction intégrale amélioré avec un mode spécial pour les sentiers. Il est aussi doté du contrôle de descente pour aider dans les pentes raides.

Honda Pilot TrailSport 2024, de profil | Photo : K.Soltani

Design du Honda Pilot TrailSport 2024 – 8,0/10

Le Honda Pilot TrailSport 2024 est facile à reconnaître grâce à une calandre noire exclusive, sa garde au sol surélevée de 25 mm, et ses plaques de protection en acier.

On ne ratera pas non plus la grosseur des pneus autour des jantes spécifiques de 18 pouces. Le TrailSport est équipé de pneus TerrainContact AT. Leur bande de roulement agressive, dotée de blocs plus larges et plus profonds que ceux des pneus standard, offre une meilleure adhérence sur les surfaces meubles et glissantes, telles que la boue, le sable, la neige ou le gravier.

Ces pneus sont d’ailleurs homologués pour nos hivers québécois, car on y retrouve le pictogramme de la montagne avec flocon de neige, qui indique qu’ils répondent aux normes de performance sur neige et glace établies par Transport Canada.

Sur la route, nous avons trouvé ces gommes extrêmement confortables et silencieuses. Elles absorbent toutes les imperfections de nos routes abîmées. À voir comment elles se débrouilleront en hiver.

Honda Pilot TrailSport 2024, intérieur | Photo : K.Soltani

Honda Pilot TrailSport 2024, sièges | Photo : K.Soltani

À l’intérieur

L’habitacle est conçu pour être à la fois confortable et fonctionnel. Les sièges sont recouverts d’un similicuir résistant et facile à nettoyer, et ils offrent un bon soutien pour les longs trajets. Seul petit hic, ils peuvent vite devenir très chauds en été, car ils ne proposent pas une fonction ventilée.

La deuxième rangée (de type capitaine sur notre modèle) est coulissante et inclinable, ce qui permet de maximiser l’espace pour les jambes des passagers de la troisième rangée. Le coffre est également spacieux, avec un volume de chargement de 524 litres derrière la troisième rangée.

La technologie du Honda Pilot TrailSport 2024 – 8,5/10

Le Honda Pilot TrailSport 2024 est équipé d’une gamme de technologies modernisée. On note particulièrement un système multimédia à écran tactile plus avancé, une chaîne audio haut de gamme et un chargeur sans fil (livrable) pour téléphone.

Multimédia et connectivité

Le Honda Pilot TrailSport 2024 est équipé d’un tableau de bord à affichage numérique de 10,2 pouces et ce dernier est personnalisable. L’écran tactile central de 9,0 pouces sert d’interface principale pour le système multimédia qui permet d’accéder à votre musique, à la fonction d’appel et à d’autres fonctionnalités. La compatibilité et connexion sans fil avec les applications Apple CarPlay et Android Auto agrémente son utilisation. La chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs assure une expérience sonore de bonne qualité et pour tous les occupants.

Sécurité et assistance à la conduite

Le Honda Pilot TrailSport 2024 est équipé de série de la suite Honda Sensing, qui comprend des technologies d’aides à la conduite telles que le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de collision avant, l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Il dispose également d’une caméra de recul multiangle pour faciliter les manœuvres, ainsi que d’un système de surveillance des angles morts pour avertir le conducteur de la présence de véhicules dans les zones difficiles à voir.

Mais il ne possède pas d’essuie-glace automatique. Une lacune à mon sens surtout au tarif demandé.

Honda Pilot TrailSport 2024, avant | Photo : K.Soltani

Motorisation du Honda Pilot TrailSport 2024 – 8,0/10

Sous le capot du Honda Pilot TrailSport 2024, on retrouve un moteur V6 de 3,5 litres développant 285 chevaux et 262 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à 10 rapports. Bien que la traction soit privilégiée, le TrailSport est équipé de série du système de rouage intégral i-VTM4 de Honda, spécialement conçu pour améliorer les performances hors route. Il permet une répartition dynamique du couple, connue sous le nom de « torque vectoring », qui peut envoyer jusqu’à 70 % de la puissance motrice à l’essieu arrière, avec la possibilité de diriger 100 % de celle-ci vers une seule roue, ce qui est excellent pour optimiser la traction sur des surfaces difficiles.

Honda Pilot TrailSport 2024, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Conduite du Honda Pilot TrailSport 2024 – 8,0/10

Le Honda Pilot TrailSport 2024 offre une conduite agréable et sécuritaire, même en dehors des sentiers battus. Grâce à sa suspension rehaussée et ses pneus tout-terrain, il absorbe bien les irrégularités du terrain et maintient une bonne stabilité, même sur les chemins cahoteux.

Sur route, le Pilot TrailSport conserve un comportement sain et prévisible, avec un roulis bien maîtrisé et un freinage très efficace. Le moteur V6 de 3,5 litres offre une puissance suffisante pour les dépassements et les accélérations, et il est bien accompagné par la boîte à 10 vitesses.

Bien que les pneus tout-terrain puissent légèrement réduire la précision de la direction et le freinage d’urgence sur l’asphalte, le confort de conduite n’est pas compromis. À mon plus grand étonnement, le Pilot TrailSport reste silencieux et agréable à conduire, même sur de longs trajets d’autoroute.

Consommation

Le Pilot Trailsport 2024 affiche une consommation de carburant de 13 L/100 km en ville et de 9,8 L/100 km sur route. De notre côté, nous avons noté une consommation de 13,4 L/100 km en ville et 9,8 L/100 km sur route.

Honda Pilot TrailSport 2024, écusson TrailSport | Photo : K.Soltani

Les prix du Honda Pilot TrailSport 2024

Au Canada, le Honda Pilot TrailSport 2024 est offert à partir de 59 972 $. Pour le modèle Pilot dans son ensemble, voici la structure des prix :

- Pilot Sport – 53 350 $

- Pilot EX-L – 56 850 $

- Pilot TrailSport – 59 972 $

- Pilot Touring – 63 600 $

- Pilot Black Edition – 65 100 $

Quelques-unes de vos questions sur le Honda Pilot Trailsport 2024

Le Honda Pilot Trailsport 2024 est-il un bon véhicule familial ?

Oui, le Honda Pilot Trailsport 2024 est un excellent véhicule familial. Il offre un espace spacieux et confortable pour les passagers et le chargement, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de commodité.

Le Honda Pilot Trailsport 2024 est-il compétent en conduite tout-terrain ?

Oui, le Honda Pilot Trailsport 2024 est compétent en conduite tout-terrain… légère et modérée. Bien qu’il ne soit pas conçu pour les sentiers extrêmes, il offre cependant une capacité tout-terrain surprenante pour un VUS familial, permettant de rejoindre les sentiers de randonnée sans difficulté.

Honda Pilot TrailSport 2024, arrière | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Honda Pilot TrailSport 2024 constitue un choix judicieux pour les familles en quête d’aventure. Sa polyvalence lui permet de jongler, au quotidien, entre le confort d’un véhicule familial à trois rangées et les capacités d’un véritable petit baroudeur en dehors des sentiers battus.

Cependant, malgré ces atouts en conduite hors route, le TrailSport reste un VUS familial et ne prétend pas rivaliser avec des véhicules tout-terrain extrêmes.

Bien que son prix puisse sembler élevé, le Pilot TrailSport offre un rapport qualité-prix intéressant compte tenu de ses nombreuses qualités et de son équipement complet. Il représente une option attrayante pour ceux qui recherchent un véhicule capable d’évasion.

Les concurrents du Honda Pilot TrailSport 2024

- Ford Explorer Timberline : offre également des capacités hors route améliorées, un intérieur spacieux et une gamme de motorisations variée.

- Jeep Grand Cherokee L Overland : plus luxueux que le Pilot TrailSport, il offre néanmoins des capacités hors route limitées tout en offrant un intérieur raffiné.

- Kia Telluride X-Pro : propose un design attrayant, un intérieur spacieux et confortable, ainsi que des capacités tout-terrain améliorées.

- Subaru Outback Wilderness : bien que plus petit que le Pilot, il offre une excellente garde au sol, une transmission intégrale de série et une réputation de fiabilité.

- Toyota 4Runner TRD Pro : réputé pour sa robustesse et ses performances hors route, il est un choix populaire pour les amateurs d’aventure.