Nissan Versa 2021 : essai en bref & guide de l’essentiel

Auto123 a mis à l'essai la Nissan Versa 2021. Voici ce que vous devez savoir.

La Nissan Versa a subi une transformation majeure pour 2021, elle qui est totalement renouvelée en comparaison avec la version Versa Note à hayon disponible auparavant (la berline ayant disparu du marché canadian après 2014). Voilà une excellente nouvelle pour les consommateurs attirés par ce qui fut longtemps une des catégories de véhicules les plus populaires au Canada : les petites voitures familiales abordables. Ce modèle qui perdure a d’ailleurs de quoi réjouir ces consommateurs au budget parfois limité, puisqu’il propose des équipements qui, il n’y a pas si longtemps, étaient réservés aux voitures de luxe.

Photo : D.Boshouwers Nissan Versa SR 2021, avant

L’extérieur

- Nissan a considérablement modernisé la carrosserie. La voiture paraît plus près du sol et elle est plus longue et plus large. Si vous avez vu les versions récentes des autres berlines de la marque, comme la Sentra, vous aurez remarqué des similitudes. Je pense, par exemple, aux phares plus effilés, à la partie arrière du toit qu’on dit « flottante » et à la calandre en V.

- Le moteur à 4 cylindres est différent de celui utilisé antérieurement pour la Versa Note. Il livre plus de puissance et de couple.

- Il n’y a plus de Versa à hayon. Il n’y a qu’une, la berline, un point c’est tout !

L’intérieur

- Il y a plus d’espace à bord pour les occupants des places avant, alors que sur la banquette arrière on est un peu à l’étroit, bien que ça demeure très acceptable. Les sièges avant gagnent tout particulièrement en confort grâce à leur conception « Zéro gravité ». Dans l’ensemble, la Versa bénéficie d’une habitabilité supérieure à la Toyota Corolla.

- Prenez note qu’aucune version n’a droit à des sièges ajustables électriques. On n’a que des réglages manuels partout.

- La qualité des matériaux et de la finition dépasse largement ce à quoi les générations antérieures de Versa nous avaient habitués.

Photo : D.Boshouwers Nissan Versa SR 2021, intérieur

Les versions

- La Versa S d’entrée de gamme est offerte à partir de 16 498 $, ce qui comprend une boîte de vitesses manuelle. En y substituant une boîte automatique à variation continue, le prix passe à 17 998 $ (ce à quoi, dans les deux cas, il faut ajouter des frais de transport et de préparation de 1 670 $). La dotation comprend des roues en acier de 15 po, un régulateur de vitesse, trois ports USB, une chaîne audio à 4 haut-parleurs, des antibrouillards, un écran multimédia de 7 po, un système de freinage d’urgence avec détection de piétons, un système de détection de sortie de voie et une assistance pour les feux de route. Pour la version à boîte automatique, à cela s’ajoutent des rétroviseurs chauffants et des dossiers arrière escamotables.

- Une coche plus haut dans la gamme, on retrouve la Versa SV qui n’a droit qu’à la boîte automatique. Offerte pour 19 498 $, elle a des roues en alliage de 16 po, un système d’avertissement sur les angles morts, un système d’alerte de trafic arrière transversal et un système de surveillance de la vigilance du conducteur, un avertisseur de portière arrière, des sièges chauffants à l’avant, un tableau de bord personnalisable, les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto, la radio satellitaire et un système de reconnaissance vocale.

- Au sommet de la gamme, la Versa SR (celle que nous avons essayée) a aussi une boîte automatique de série. Offerte pour 20 998 $, elle a aussi des roues en alliage de 17 po, des phares à DEL, un système de démarrage à distance, une clé intelligente, un volant gainé de cuir et des sièges habillés de tissu sport.

La motorisation

- La Versa est de nouveau équipée d’un 4-cylindres de 1,6 litre, mais il s’agit d’un nouveau moteur plus puissant (122 chevaux plutôt que 109) qui livre plus de couple (114 lb-pi plutôt que 107) que celui de sa devancière.

- Comme nous l’écrivions plus haut, la boîte manuelle demeure de série pour la version de base, mais l’automatique figure parmi ses options alors qu’elle est de série pour les deux autres versions. Précisons que Nissan a modifié cette boîte à variation continue, qui a reçu son lot de critiques, afin d’éviter les montées en régimes qui s’éternisent lorsqu’on sollicite le moteur avec vigueur. C’est mieux qu’avant, mais on n’a qu’atténué le problème sans le corriger.

- Les cotes de consommation officielles de la Versa 2021 (automatique) sont : 7,4 litres / 100 km (ville), 5,9 litres / 100 km (route) et 6,7 litres / 100 km (combinée).

Photo : D.Boshouwers Nissan Versa SR 2021, profil

Sur route

- En conduite urbaine, la Versa est agile et répond bien aux sollicitations du conducteur, comme c’est souvent le cas pour les petites voitures familiales abordables. À haute vitesse, l’accélération est moins impressionnante, certes, mais pas au point de vous causer des frissons au moment d’accéder à une autoroute. D’ailleurs, une fois mariée au flot de trafic, cette berline procure un sentiment d’assurance qui rassure !

- La « nouvelle » boîte automatique a visiblement été améliorée, mais ses hausses de régime s’éternisent encore surtout lorsqu’on est exigeant envers l’accélérateur.

- La douceur de roulement limitée de cette voiture confirme son statut bas de gamme. En effet, la Versa masque moins bien les défauts du revêtement que d’autres modèles qui occupent un rang supérieur dans la faune automobile.

La concurrence

Photo : D.Boshouwers Nissan Versa SR 2021, trois quarts arrière

Fiche technique - Nissan Versa 2021

... Transmission manuel 6 rap / CVT Rouage Traction (FWD) Manuel CVT Consommation (ville) 8,6 litres / 100 km 7,4 litres / 100 km Consommation (route) 6,7 litres / 100 km 5,9 litres / 100 km Consommation (combiné) 7,7 litres / 100 km 6,7 litres / 100 km Moteur Type Essence Puissance 122 hp Couple 114 lb-pi Cylindres 4 Cylindrée 1,6 litre Capacités Espace de chargement 425 litres Dimensions Longueur 4495 mm Largeur 1740 mm Hauteur 1465 mm Empattement 2620 mm Garantie 3 ans / 60 000 km Prix 16 998 $ à 30 998 $

Photo : D.Boshouwers Nissan Versa SR 2021, arrière