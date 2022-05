Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, profil

Auto123 met à l’essai le Toyota Tundra 2022, dans le premier de plusieurs essais routiers que nous effectuons sur le pickup révisé. Dans les semaines à venir, nous vous présenterons notre essai du nouveau Tundra sur une longue distance, jusqu'au cercle polaire dans le nord du Canada, ainsi qu'un premier essai du Tundra hybride 2022.

Après une éternité sur nos routes, le Toyota Tundra a finalement été entièrement redessiné pour 2022.

On y trouve un nouveau style, toutes sortes de nouvelles technologies intérieures et, surtout, le nouveau moteur V6 biturbo de 3,5-litres avec une option hybride qui remplace l’ancien bloc V8.

Sur le plan du style, il n'est pas difficile de voir les changements. Tout ce que Toyota pouvait changer, il l’a fait. Les lentilles des phares sont plus agressives que jamais (et plus agressives que la plupart des concurrents), la calandre noire est imposante et les lignes générales ont été ciselées, offrant des élargisseurs d'ailes visibles, des pare-chocs massifs et un capot musclé. Il a l'apparence d'un camion moderne, même si certaines de ses courbes sont cachées par la peinture vert armée foncée que l'on voit ici.

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, intérieur

À l'intérieur, mon véhicule TRD Off Road – un groupe d'options de 6 000 $ qui ajoute un volant chauffant, un attelage robuste, un moniteur d'angle mort et quelques autres accessoires – est étonnamment sportif. Le passage au TRD est facilement perceptible à l'intérieur, avec le logo sur le gros volant (qui reçoit également une bande rouge centrale digne d'une voiture de course) et le levier de vitesses, dont la forme tronquée donne l'impression qu'il serait à sa place dans un véhicule plus petit. J'ai été agréablement surpris, en fait, par la proéminence de tout ce que la division TRD apporte.

Le bouton de sélection du mode de conduite, le commutateur de la boîte de transfert, les formes des bouches d'aération du système de chauffage et de climatisation, le capot entourant le groupe de jauges – tout cela est très massif et conçu pour durer. Quand on y pense, tout cela est logique. Bien qu'il s'agisse du plus gros camion, le Tundra se trouve en fait dans l'ombre de son petit frère beaucoup plus populaire, le Tacoma. Il est clair qu'une grande attention a été accordée à la transposition d'une partie de la vibration stylistique du Tacoma au plus grand camion, tant en termes de style intérieur qu'extérieur.

En revanche, le Tundra prend le Tacoma – et la plupart des autres Toyota – à contre-pied en matière de technologie intérieure. En effet, il reçoit la dernière version de la technologie d'infodivertissement de Toyota, qui offre un affichage plus net, réagit mieux aux commandes tactiles et est tout simplement plus beau en général. Mon camion était équipé de série d'un écran de huit pouces (un écran de 14 pouces peut être ajouté en option), tandis que tous les modèles reçoivent un écran d’information de 4,2 pouces entre les jauges derrière le volant. Vous devrez passer à la version Limited si vous voulez une recharge sans fil. La surface plate, mais légèrement inclinée offre un bon emplacement pour les appareils intelligents, mais les petits appareils risquent de glisser un peu.

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, écran multimédia

Pour ceux qui passent du temps avec des gants de travail et qui n'aiment pas l'idée d'un écran entièrement tactile, ne vous inquiétez pas : il y a un bouton de volume traditionnel et une foule de boutons et de touches traditionnelles sous l'écran central pour tous vos besoins de chauffage et de climatisation des sièges. En dessous, nous trouvons de gros boutons pour le verrouillage du différentiel et le système de contrôle de la traction.

En ce qui concerne le volume intérieur de l'habitacle, le siège avant donne l'impression d'être assis dans un espace massif. Les sièges sont bien rembourrés (et finis en tissu ici) et même s'ils ne soutiennent pas vos côtes comme les sièges d'une berline sportive, il y a suffisamment de soutien et de possibilités de réglage pour que vous soyez à l'aise, même sur les longs trajets.

La banquette arrière du camion est la plus petite des deux options disponibles, le véhicule d’essai qui venait avec la cabine double, contrairement à l’option CrewMax de grande taille qui constitue votre seul autre choix. L'espace pour les jambes à l'arrière est donc très limité. Ce n'est pas le genre de cabine dans laquelle vous voulez transporter votre équipe.

Il est préférable de relever le coussin inférieur et d'utiliser l'espace pour le rangement, mais ce n'est pas non plus une solution parfaite, car le plancher de chargement n'est pas plat. Il y a une intrusion dans le tunnel de transmission et, couplé avec les bacs de rangement fixes sous les sièges, il y a très peu d'espace au sol pour votre matériel.

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, caisse

La version SR mise à l’essai peut être équipée de deux longueurs de caisse : une de 6,5 pieds, comme ici, et une de 8 pieds. J'aime bien le fait que la longueur de boîte plus courte ajoute un peu d'agilité au Tundra, mais si on ajoute à cela l'habitacle plus petit et le plancher moins pratique, ce n'est pas la spécification à choisir si vous cherchez à faire de votre Tundra un véhicule familial.

Cela dit, toutes les boîtes de chargement sont assemblées à l'aide d'un mélange d'aluminium et de matériaux composites pour un résultat solide et léger, et peuvent être équipées d'un hayon électrique que vous pouvez rabattre via un bouton monté dans le feu arrière gauche pour faciliter l'accès. Un marchepied de hayon électrique est également inclus.

Mon modèle d'essai ? Eh bien, son hayon et son coffre sont assez basiques. Pas de système de déverrouillage, pas d'aide à l'accès à la caisse. La caisse elle-même est également assez basique : pas de prise de courant, d'éclairage d'appoint ou de bac de rangement d'aucune sorte, juste quelques points d'arrimage et des taquets réglables. En revanche, sa capacité de remorquage est de plus de 5 000 kg et il peut charger 800 kg, ce qui en fait le 4x4 le plus performant de la gamme.

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, écusson TRD

La spécification TRD Hors route ajoute également des amortisseurs monotubes Bilstein spécialement réglés pour que les choses soient aussi copieuses que possible en conduite hors route, et aussi confortables que possible sur route.

Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de faire du gros hors route, le léger travail sur les sentiers que nous avons parcouru a donné lieu à une réponse impressionnante du châssis, aidé par le système multiterrain qui offre les modes neige profonde, boue, sable et terre. Le mode terre était tout ce dont j'avais besoin pour ce travail. Finalement, j’ai vraiment l'impression que le Tundra est à l'aise, prêt à conquérir presque tout ce que vous lui lancez.

Sur la route, le Tundra brille également de tous ses feux. Même avec toute cette suspension hors route supplémentaire, le contrôle de la carrosserie sur les ondulations et les bosses est très impressionnant. Le Ram 1500 offre probablement la meilleure tenue de route de ce segment, mais le dernier Tundra est celui qui se rapproche le plus de la sensation de ce camion, et je les ai tous essayés.

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, trois quarts arrière

Le plus impressionnant, à mon avis, c'est que même à vide, le train arrière est bien contrôlé grâce à un très bon réglage des amortisseurs qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet de flottement caractéristique d'une caisse de camion vide. Ajoutez à cela les sièges avant confortables (et chauffants !) et la climatisation bizone, sans oublier l'espace généreux à l'avant, et vous vous retrouvez dans un environnement très calme et relaxant.

La puissance du V6 biturbo est évaluée à 389 chevaux (à l'exception des versions SR, qui sont équipées d'un moteur bon pour 348 chevaux) et d'un couple de 405 lb-pi, des chiffres qui sont supérieurs à ceux d'un F-150 équipé du populaire moteur EcoBoost de 3,5 litres.

Même avec le moteur moins puissant, la progression vers l'avant est profonde et vive – encore plus si vous avez le groupe motopropulseur en mode Sport, qui est rejoint par les modes Eco et Normal. La boîte automatique à 10 rapports fonctionne bien de concert avec le moteur et si vous voulez être un peu plus « impliqué », il suffit de pousser le grand levier de vitesses en forme de T vers la gauche et de commencer à passer les vitesses vous-même.

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, avant

Ce Tundra de troisième génération a mis du temps à arriver et il est clair que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. L'excellente conduite, les capacités impressionnantes, l'allure moderne et le moteur V6 puissant, mais frugal – sans oublier l'option hybride – se sont combinés pour former un ensemble presque complet. La boîte de chargement spartiate et le plancher de l'habitacle bosselé sont des défauts indéniables, mais ce dernier Tundra est plus soigné et très fonctionnel.

On aime

Le style, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

Le confort de conduite

Très performant



On aime moins

Plancher de chargement non plat

La boîte de chargement pourrait avoir plus de caractéristiques



La concurrence principale

Chevrolet Silverado

Ford F-150

GMC Sierra

Ram 1500

Photo : D.Heyman Toyota Tundra 2022, arrière