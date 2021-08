En collaboration avec Promutuel Assurance

Fan de gadgets en voiture ? Beaucoup ont pour effet de nous distraire et c’est pourquoi il faut choisir des accessoires utiles pour l’auto. On veut limiter le plus possible tout ce qui pourrait diminuer notre concentration afin d’avoir un maximum de sécurité en auto, pour vous et pour votre entourage.

Oui, aux accessoires utiles pour auto !

Si on pense aux minitélévisions qui nous permettent d’écouter un film en même temps que l’on conduit, ou au fait que la voiture est reliée au téléphone et nous informe, haut et fort, qu’on a reçu une notification de l’oncle Jean, on a en tête que ces gadgets ne sont pas sécuritaires.

Et vous avez raison, car la distraction est la première cause d'accidents sur la route.

Mais alors, y a-t-il des gadgets utiles pour auto ? Oui. Et ceux-ci vous permettent d’allier sécurité, confort et prévention, peu importe si vous êtes du type courts trajets ou road trips, avec ou sans enfants, avec ou sans animaux. Nous privilégions ici votre sécurité et celle de votre entourage. Découvrons ensemble les accessoires pertinents à avoir dans sa voiture.

Nouvelles technologies

Quand nous parlons de nouvelles technologies, on n’en est pas encore à vous proposer une voiture autonome dans laquelle vous pourrez rouler les yeux fermés. Votre vigilance est toujours de mise !

Les caméras

Vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux des vidéos où des cascades étaient filmées, et bien que cela soit impressionnant, ça reste une distraction.

Cependant, il vous est possible d’utiliser ce genre de caméras pour d’autres utilités.

Lors d’accidents ou délits de fuite, il vous est possible de voir les images, de visionner les plaques d’immatriculation de la personne fautive, et même de présenter ça au tribunal ou à votre assureur à titre de preuve. N’oubliez pas d’arrêter de filmer lorsque vous êtes sur une propriété privée ou dans une zone où il est interdit de filmer.

Wi-Fi mobile

Les points d’accès mobile Wi-Fi ou mobile Wi-Fi hotspot sont assez récents et avec la grande mode de travailler sur la route, c’est devenu un incontournable. Vous l’aurez compris, on n’utilise pas le Wi-Fi pendant le trajet, mais bien lorsque nous sommes à l’arrêt.

Que ce soit pour travailler dans une région éloignée, dans un camping ou pendant les pauses, il est tout à fait possible de rester connecté !

Pour les parents, c’est également une option intéressante pour diminuer les chicanes au sein de la fratrie à l’arrière du véhicule.

Praticité et confort : un duo parfait

Si vous êtes du genre à être dérangé par les miettes des enfants ou les poils de vos animaux et que ça vous tracasse durant le trajet, un aspirateur sans fil pour voiture serait tout indiqué.

Ça vous évitera d’essayer de ranger et de nettoyer pendant que vous conduisez.

Passez rapidement l’aspirateur avant de tourner la clef et faites-en un rituel : vous pourrez vous concentrer uniquement sur la route.

Le chiffon anti-buée est un allié de choix quand il s’agit d’accessoires utiles pour auto ! Il diminue l’apparition de buée, améliore la visibilité et maintient un pare-brise et des vitres propres. Contrairement à vos vêtements, le chiffon anti-buée ne laisse pas de traces.

Les enfants et les animaux

Qui n’a jamais entendu les enfants s’agiter à l’arrière après que le téléphone, la tablette ou la console n'aient plus de batterie ? Si c’est votre cas, vous êtes chanceux !

Avoir un chargeur multiports USB vous permet de résoudre le problème du « J’ai pu de batterie ! ». Au revoir les disputes, l’agitation et l’ennui, bonjour le divertissement, le calme et la sécurité en auto !

Dans le même esprit, le support à tablette qui s’accroche aux appui-têtes est l’un des accessoires indispensables lorsqu’on a des enfants plus technos. Cela signifie moins de tablette qui tombe ou de bras qui cherche malencontreusement à l’arrière du siège au risque d’avoir un accident.

Côté animaux de compagnie, bien qu’on aime nos boules de poils, avoir une langue qui nous lèche le visage lorsqu’on regarde l’angle mort, ce n’est pas ce qu’il y a de plus sécuritaire.

La ceinture d’attache pour chien permet d’éviter que notre compagnon à quatre pattes ne vienne à l’avant du véhicule et vous dérange durant votre conduite. De plus, en cas d’accident, cela évite la fuite et diminue les risques de chute de votre animal.

Accessoires et sécurité en auto

Un des points importants que l’on peut retenir de chacun de ces gadgets, c’est qu’ils sont non seulement utiles, mais en plus ils vous permettent une sécurité accrue en auto.

Par exemple, les miroirs à angles morts vous permettent de voir si un véhicule se faufile en un coup d’œil ou presque (plusieurs vérifications valent mieux qu’une). Ce sont des collants que vous pouvez ajouter à vos rétroviseurs, et le tour est joué !

Les supports pour téléphone vous permettent également de conserver un oeil sur la route si le cellulaire est utilisé pour le GPS. Afin d’éviter d’être tenté par les notifications des applications, il est possible de les désactiver dans la section « Paramètres » de votre cellulaire.

Pour ce qui a trait aux urgences, on ne sait jamais à quel moment la batterie de l’auto nous laissera tomber. C’est bien de compter sur les voisins ou les autres automobilistes, mais il se peut que vous soyez seul sur la route à un moment donné. Un kit de démarrage portable est une option bien plus intéressante que de rester sur le bord de la route à attendre que quelqu’un passe.

Et enfin, dans les nouvelles technologies, il y a maintenant le Mobileye® Collision Avoidance System. Il détermine les distances par rapport au véhicule en avant et perçoit la présence de piétons. En plus, il avertit lorsqu’il y a un risque de collision à l’avant du véhicule.

Et si vous avez tendance à être distrait naturellement, le système indique la limite de vitesse et le dépassement de ligne, ce qui pourra vous remettre « dans le droit chemin ».

L’assurance auto : un indispensable

Bien que ce ne soit pas un gadget, l’assurance auto est obligatoire en responsabilité civile. D’autres protections sont toutefois indispensables en cas de pépin tel qu’une perte par collision, un vol, un incendie ou même la grêle. L’assurance auto protège non seulement votre véhicule, mais également les équipements et accessoires selon votre contrat avec votre assureur.

Alors avec tout ce que nous venons de vous faire découvrir, une assurance auto digne de ce nom vaut bien la peine ! Quel est l’accessoire auto le plus utile que vous avez ?