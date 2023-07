Trois avantages de choisir une voiture électrique en 2023

Votre réflexion s’accélère et vous envisagez l’achat d’une voiture électrique? Attachez votre ceinture : une multitude d’avantages vous attendent au détour!

1- Renforcer le budget avec l’auto électrique

Le prix de vente d’une voiture électrique demeure plus élevé que celui d’un véhicule à essence. Plusieurs subventions offertes par les gouvernements fédéral et provincial viennent cependant réduire les mensualités à assumer pour l’acheteur. En plus de ces incitatifs financiers, d’autres économies peuvent être réalisées lorsqu’on délaisse la voiture à essence :

• Une consommation d’énergie moindre

L’électricité est une ressource moins dispendieuse que le pétrole. Le coût d’utilisation d’une voiture électrique serait ainsi jusqu’à quatre fois moindre que celui d’une voiture à essence par kilomètre parcouru. Pour calculer le montant que vous pourriez économiser en évitant de faire le plein d’essence toutes les semaines, Hydro-Québec vous propose un outil fort bien conçu à cet effet.

•La réduction des coûts d’entretien

Les meilleures voitures électriques sont en forte demande. Il faut dire que ce type de véhicule coûte généralement moins cher d’entretien que les véhicules à essence. Une voiture entièrement électrique ne requiert pas de changement d’huile. Nul besoin donc de vous présenter au garage tous les 8000 kilomètres! Dotée d’un système de freinage par récupération d’énergie, elle permet aussi d’étirer la durée de vie utile des disques et des plaquettes de frein. Son moteur se compose aussi d’un nombre plus limité de pièces : voilà une autre raison de sa fiabilité!

•Des rabais en assurance auto

Plusieurs entreprises offrent des incitatifs pour encourager leur clientèle à prendre le virage de la voiture électrique. Par exemple, certaines institutions financières accordent du financement plus avantageux à l’achat de véhicules électriques. Certains assureurs offrent aussi des rabais sur le coût de l’assurance auto d’un véhicule à faible ou zéro émission.

Quoi qu’il en soit, le fait de regrouper vos contrats d’assurance auto et habitation sous un même toit vous permettra d’obtenir un rabais multiproduit. Exigez des protections qui répondent à vos besoins et qui sont établies en fonction de l’utilisation que vous faites de votre véhicule. Assurez-vous d’obtenir une soumission d’assurance auto auprès de plusieurs compagnies d’assurance avant d’arrêter votre choix.

2- Avoir du plaisir au volant de l’auto électrique

La vente de véhicules à essence sera interdite dès 2035 au Canada. Tôt ou tard, il faudra donc opter pour la voiture électrique. Et à l’heure actuelle, le délai d’attente n’est pas aussi long qu’on pourrait le croire avant de mettre la main sur l’auto électrique convoitée.

Le sondage « Donnez-nous des nouvelles », mené en décembre 2022 par Équiterre, souligne ainsi que depuis avril 2021, 55 % des acheteurs d’un véhicule électrique neuf ont pu en prendre possession en moins de six mois. Et 30 % ont attendu entre six mois et un an. Chose certaine, votre patience en sera récompensée.

•Les privilèges de la plaque verte

Au Québec, tous les véhicules entièrement électriques, hybrides rechargeables ou à pile à hydrogène ont l’obligation d’être munis d’une plaque verte. Et les conducteurs profitent des privilèges offerts par celle-ci! Votre nouvelle voiture pourrait donc vous permettre de circuler sur des voies réservées, de profiter d’un stationnement gratuit et réservé dans certaines régions et d’avoir un accès sans frais à des routes à péage ou pour prendre un traversier. Non, les incitatifs ne manquent pas lorsqu’on prend le virage vert!

•Du confort adapté au climat du Québec

Par temps froid, le propriétaire d’une auto électrique qui possède une borne de recharge à la maison peut programmer son véhicule en mode préchauffage en prévision du départ. Quoi de mieux que de se rendre au travail sans avoir à pester contre les vitres givrées, les rétroviseurs embués et l’inconfort d’un habitacle glacial? Terminés, aussi, les problèmes de démarrage lorsque le mercure descend à moins 25 degrés Celsius!

•Une expérience de conduite rehaussée

Les amateurs de musique seront heureux de l’apprendre : la voiture électrique est silencieuse. Elle est reconnue pour son silence de roulement. Quoi de plus agréable que d’écouter le morceau de son choix, sans le vrombissement typique d’un moteur à essence? En fait, c’est toute l’expérience de conduite qui s’en trouve améliorée : le moteur électrique fournit même une performance d’accélération supérieure au moteur thermique, dès qu’on pèse sur le champignon!

3- Contribuer à la lutte contre les changements climatiques

Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour contribuer à la transition énergétique. Vous serez donc heureux d’apprendre que les impacts environnementaux des voitures électriques sont beaucoup moins importants que ceux des véhicules à essence. Les premières émettraient jusqu’à 80 % moins de gaz à effet de serre (GES) que les seconds après 300 000 kilomètres au compteur!

Alors que la voiture électrique perd quelques points à l’étape de la fabrication (notamment en raison de l’utilisation des métaux qui entrent dans la fabrication des batteries), son bilan environnemental s’améliore au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Le véhicule à combustion interne, quant à lui, voit sa note chuter à chaque litre d’essence brûlé…

Comme vous le constatez, les avantages de choisir l’auto électrique sont nombreux. Le conducteur, son portefeuille et notre planète ne s’en portent que mieux. Alors, êtes-vous prêt pour un essai routier?

