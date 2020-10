Plus tôt cette année, à la mi-mars pour être exact, le Salon de l’auto de Québec venait d’avoir lieu et celui de Calgary ouvrait ses portes alors que le coronavirus s’apprêtait à frapper le Canada et provoquer l’arrêt des rassemblements publics à travers le pays. Maintenant, avec l’augmentation des cas alors que la deuxième vague de la pandémie frappe la plupart des régions du pays, les organisateurs des deux événements ont choisi d’annuler les éditions de 2021.

Cette décision survient trois semaines après que les organisateurs du Salon de l’auto de Montréal, qui se tient normalement en janvier, ont annoncé qu’ils étaient pour y aller de façon virtuelle pour 2021.

Les organisateurs de l’événement officiellement connu sous le nom de Calgary International Auto and Truck Show se sont récemment réunis et ont décidé qu’il était plus prudent d’annuler l’événement plutôt que de mettre la santé de quiconque en danger. Les coûts liés à la préparation d’un salon qui n’aurait peut-être jamais lieu ont certainement contribué à la décision.

« Comme tout le monde, nous ne savons pas à quoi ressemblera la situation dans quelques mois. La seule décision responsable que nous pouvions prendre était donc d’annuler le tout pour 2021 ». – Jim Gillespie, directeur général du salon de l’automobile de Calgary

Du côté de Québec, les responsables ont été confrontés aux mêmes réalités et en sont arrivés aux mêmes conclusions. Les organisateurs ont cité le temps de préparation nécessaire ainsi que les dépenses et les efforts requis pour préparer l’événement, avec de faibles chances qu’il ait lieu.

« La protection des visiteurs et la qualité de l’expérience offertes demeurent au cœur de nos préoccupations. Il serait irréaliste de produire un Salon international de l’auto de Québec aussi grandiose que par les années passées tout en respectant les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique ». – Charles Drouin, directeur général du Salon de l’auto de Québec

Il ne nous reste qu’à nous croiser les doigts pour 2022.

Photo : Salon de l'auto de Québec Annonce pour le Salon de Québec de 2020