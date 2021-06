Vous planifiez un voyage en auto au Canada cet été ? Vous n’êtes pas les seuls. Un nouveau sondage réalisé par Léger Marketing montre qu’au moment où les restrictions s’assouplissent lentement avec l’amélioration de la situation pandémique, les Canadiens sont plus désireux que jamais de prendre la route. Près de la moitié des répondants (49 %) au sondage de la firme, réalisé pour le compte de Toyota Canada, ont déclaré qu’ils prévoyaient de partir en voiture pour un voyage de plus d’un jour ou deux à un moment donné cet été. Ce chiffre de 49 % représente une augmentation de près de 10 % par rapport à l’année dernière.

Dans une certaine mesure, on pouvait s’y attendre, étant donné que prendre l’avion pour se rendre à l’étranger à des fins de loisirs est soit impossible, soit risqué ou soit fortement déconseillé. Il est donc tout à fait naturel que de nombreux Canadiens qui ont envie d’une pause de la maison et du travail cherchent à se rendre ailleurs, en voiture, pour leurs vacances.

Le sondage a également révélé que plus de 8 Canadiens sur 10 (84 %) prévoient de rester plus près de chez eux qu’avant la pandémie. Au total, 42 % des Canadiens qui prévoient un voyage en voiture ont l’intention de s’aventurer au-delà de leur province alors que 35 % des répondants qui prévoient un voyage en voiture disent qu’ils ne s’aventureront pas à plus de 4 à 6 heures de route de chez eux.

En gros, cela signifie que l’on peut tracer des cercles autour des principaux centres urbains du Canada et que c’est à l’intérieur de ces derniers qu’un grand pourcentage de voyageurs et de vacanciers pourra être trouvé cet été. En d’autres termes, pour s’évader, les automobilistes canadiens devront être prêts à parcourir une certaine distance.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Toyota Toyota Sienna 2021

Le sondage indique également que la plupart des Canadiens restent prudents et disent qu’ils continueront à respecter les mesures de distanciation et autres consignes de sécurité, même si le pourcentage de personnes vaccinées augmente de jour en jour. Les trois quarts (75 %) de ceux qui prévoient un voyage en voiture disent qu’ils continueront à porter un masque en public comme mesure de sécurité supplémentaire. Plus des trois quarts des Canadiens (76 %) prévoient de voyager uniquement avec les membres de leur foyer, tandis que près de 8 sur 10 (79 %) voyageront avec 3 personnes ou moins dans leur véhicule.

Le dernier mot revient à Stephen Beatty, vice-président chez Toyota Canada :