Cette année, les salons automobiles canadiens, qui se tiennent normalement en début d’année, ont tous été annulés en raison de la Covid-19. Chez Kia, on a décidé de lancer un événement numérique afin de permettre aux consommateurs canadiens de découvrir les modèles d’une façon originale et interactive.

La division canadienne de la firme coréenne tiendra donc un salon automobile virtuel du 22 février au 30 avril. Ce dernier va se tenir en ligne sur un site qui lui est dédié.

« Premier du genre au Canada, l’environnement unique en 3D offre aux Canadiens, aux médias et aux passionnés d’automobile la possibilité de découvrir la gamme complète de Kia Canada, de participer à des expériences virtuelles interactives et d’assister au lancement de nouveaux produits spécifiques au Canada. » - Kia Canada

Photo : Kia La Kia Carnival 2022, lors de son dévoilement

Le spectacle virtuel gratuit sera accessible sur ordinateur et sur une plateforme pour téléphones mobiles. Le spectacle numérique promis par Kia proposera des découvertes en trois dimensions des modèles Kia, ainsi que des explorations d’habitacles grâce à une approche à 360 degrés. « Notre équipe a créé un espace virtuel véritablement immersif », a déclaré Elias El-Achhab, directeur de l’exploitation de Kia Canada.

Les visiteurs pourront accéder à des modèles spécifiques et à des présentations spéciales. Des vidéos expliquant le processus seront accessibles sur la plateforme afin que tous soient bien au courant du fonctionnement.

Photo : Kia Le Kia Seltos 2021

« La meilleure façon de découvrir pleinement nos produits primés est en personne. Toutefois, étant donné l’impact de la COVID-19, nous avons décidé d’exploiter les données de conception réelles pour donner vie à nos véhicules dans cet environnement virtuel », a déclaré Michael Kopke, directeur du marketing de Kia Canada, dans un communiqué. « Le salon virtuel de l’automobile est l’occasion idéale de s’engager individuellement avec la marque, à votre propre rythme et dans le confort et la sécurité de votre foyer ».

En faisant la découverte des modèles, il sera aussi possible d’échanger avec des spécialistes Kia qui répondront à vos questions. Il vous sera aussi possible de prendre rendez-vous chez un concessionnaire pour une découverte plus approfondie.