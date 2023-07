• Le Cadillac XT4 2024 a été dévoilé lors d’une présentation spéciale à Détroit. Auto123 était sur place.

Détroit, Michigan - Cadillac, la marque de luxe de General Motors, a le vent dans les voiles. Tous ses modèles sont en progression au chapitre des ventes depuis le début de l’année, avec le XT4 en tête, le véhicule vedette de la compagnie. Mais la statistique qui est bien plus impressionnante, c’est que la division a connu l’an dernier une cinquième année consécutive de croissance.

En soi, un tel exploit n’est pas rare, mais rappelons simplement le fait que tout cela s’est produit alors qu’on a été frappé par une certaine pandémie qui a fait fondre les ventes à travers l’industrie. Que Cadillac ait réussi à écouler plus de modèles en pleine crise en dit long sur l’intérêt que les consommateurs portent à ses créations.

Et depuis le début de 2023, on nous parle d’une croissance de 20 % par rapport à l’an dernier.

Dévoilement du Cadillac XT4 2024 Photo : D.Rufiange

Bref, ça va bien. En prime, cette année, trois nouveautés nous attendent : le premier VUS électrique de la marque avec le Lyriq, l’Escalade IQ (version électrique du grand VUS) qui sera présenté le 9 aout et la berline phare Celestiq qui fera ses premiers pas avant le tournant de 2024.

Avenir électrique, mais…

La ligne conductrice avec ces trois derniers, c’est leur configuration tout électrique. D’ailleurs, tous les nouveaux véhicules que va nous proposer Cadillac à compter de maintenant seront électriques. En 2030, si rien ne change, ce sera terminé pour les modèles à essence. D’ici là cependant, on doit entretenir la gamme actuelle et les retouches apportées au XT4 s’inscrivent dans cette optique.

Et puisque ce dernier est le plus populaire de la famille, c’est simple, on a sorti le tapis rouge pour rehausser la qualité de l’offre. Le XT4 a fait ses débuts en septembre 2018, comme modèle 2019. Ce qu’on nous propose pour 2024, c’est une mise à niveau de mi-parcours, une qui va nous mener jusqu’au chant du cygne de l’utilitaire, qu’on va garder au catalogue le plus longtemps possible.

Concernant cette mise à jour, elle touche un tantinet l’aspect extérieur, mais surtout la présentation intérieure. Rarement a-t-on vu un changement aussi drastique au cœur d’un cycle de production.

Cadillac XT4 2024 blanc Photo : D.Rufiange

Extérieur du Cadillac XT4 2024

Les modifications apportées à la carrosserie sont subtiles, vous allez rapidement le constater. À l’avant, on a redessiné les phares et ajouté une bande les reliant à la grille. Cette dernière propose deux nouveaux motifs, selon les versions (Luxe ou Sport). On a aussi droit à de nouvelles jantes (18 ou 20 pouces) et le bouclier profite d’un design tout frais.

À l’arrière, la partie inférieure a été repensée, favorisant au passage le déplacement des feux de position du pare-chocs aux extrémités, avec une disposition qui passe de l’horizontalité à la verticalité. Les embouts d’échappement ont également été revus. Trois nouvelles couleurs extérieures sont aussi au menu.

Il faut observer le modèle deux fois pour que notre cerveau enregistre les changements.

L'habitacle du nouveau Cadillac XT4 2024 Photo : D.Rufiange

Intérieur du Cadillac XT4 2024

À l’intérieur, inversement, on comprend rapidement qu’on vient de changer les paradigmes. En fait, on a complètement redessiné la partie supérieure de la planche de bord. Dehors les cadrans traditionnels, le petit écran multimédia de la console centrale, ainsi que les buses d’aérations qui reposaient au-dessus de ce dernier.

On a remplacé tout cela par un écran incurvé de 33 pouces, le même qui va dominer la présentation du nouveau Lyriq. On a déjà vu ce genre d’approche avec l’Escalade et voilà qu’elle migre vers le XT4. Proposant une résolution de 9K (jugée idéale par les concepteurs en raison de notre proximité à la surface), sa clarté est l’une de ses forces, tout comme son aspect personnalisable.

Ça ajoute une touche de modernité évidente au modèle, qu’on aime ou pas ce type de présentation.

Tabelau de bord du nouveau Cadillac XT4 2024 Photo : D.Rufiange

L’habitacle profite également de nouvelles combinaisons de matériaux et de couleurs, et ce, avec chacune des trois variantes au catalogue. Résumé simplement (sans les appellations ésotériques des différents coloris), les modèles Luxe et Luxe Haut de Gamme sont livrables avec un intérieur noir ou beige alors que la variante Sport voit le gris être présent, en plus du noir.

Pour ce qui est des accents, le noir piano et des gravures au laser accompagnent le modèle Luxe.

Avec les déclinaisons Luxe Haut de Gamme, c’est soit des boiseries ou des appliques d’aluminium, selon la couleur choisie.

Pour le modèle Sport, ce sont les boiseries ou des accents en fibre de carbone, toujours selon la couleur sélectionnée. On note aussi la présence de teintes bleutées avec cette finition.

Volant, écran du nouveau Cadillac XT4 2024 Photo : D.Rufiange

La technologie dans le Cadillac XT4 2024

Mais ce n’est pas tout. Ce changement esthétique important s’accompagne d’autres nouveautés, notamment en matière de technologie. Pour combler l’éventuel abandon de la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto (qui sont toujours offertes, sans fil), Cadillac introduit une interface intégrée de Google. Avec la reconnaissance vocale, il sera possible de multiplier les commandes au véhicule en amorçant ses phrases avec les mots « Hey Cadillac ». L’application Amazon Alexa est toujours de la partie et la capacité Wi-Fi 5G a été améliorée.

On note aussi la présence d’une chaîne audio AKG à 13 haut-parleurs, livrable avec chaque version du XT4. AKG est une filiale du groupe Harman Kardon.

Cadillac XT4 2024 bleu Photo : D.Rufiange

Pour le reste

Autrement, soulignons le perfectionnement de certains dispositifs de sécurité. Par exemple, on a amélioré le système de direction assistée avec surveillance des angles morts, le freinage d’urgence en cas de circulation transversale arrière, ainsi que le freinage de détection des piétons et des cyclistes à l’avant. Ces éléments s’ajoutent à plus d’une douzaine d’autres caractéristiques.

Enfin, mécaniquement, rien ne change alors que le 4-cylindres turbo de 2,0 litres est toujours sollicité pour ce modèle, avec la même puissance de 235 chevaux et 258 lb-pi de couple. Il fait équipe avec une boîte automatique à neuf rapports et la traction intégrale est bien sûr offerte, ou standard, selon le niveau de finition.

Design extérieur du nouveau Cadillac XT4 2024 Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Vous êtes à même de le constater, c’est un sérieux rafraîchissement intérieur que Cadillac a offert à son XT4. La stratégie est simple à comprendre. On devait donner un second souffle à ce modèle, jusqu’à ce qu’il laisse sa place à une variante électrique. On ne pouvait pas le faire en livrant quelque chose de moins que ce que va proposer le Lyriq avec son écran de 33 pouces et ses technologies. À défaut de pouvoir se procurer ce dernier, l’acheteur d’un XT4 pourra au moins profiter de ces éléments.

Le XT4 2024 est attendu cet été en concession.