Photo : Cadillac Cadillac XT4 2024 - Avant

• Cadillac dévoile la série de modifications apportées à son VUS XT4.

• Les plus gros changements ont lieu à l’intérieur où l’écran incurvé de 33,0 pouces de la compagnie fait ses débuts avec le modèle.

• Le Cadillac XT4 2024 est attendu à l’été chez les concessionnaires.

Cadillac retouche de façon importante son XT4 pour l’année 2024. Ce matin, la compagnie nous a donné un aperçu des changements qui ont été apportés.

En premier lieu, on note des retouches à la carrosserie. C’est surtout à l’avant que c’est visible avec un bouclier redessiné pour une plus grande harmonisation avec les lignes du nouveau Lyriq. Les phares à DEL sont aussi repensés, tout comme le pare-chocs arrière qui adopte aussi des éléments introduits avec le Lyriq, notamment avec les réflecteurs rouges qui se retrouvent aux bas, aux extrémités. Le modèle propose aussi de nouvelles jantes de 18 et de 20 pouces alors que trois nouvelles couleurs rejoignent la palette ; Emerald Lake Metallic, Midnight Sky Metallic et Deep Sea Metallic.

Des trois versions offertes, Luxury (Luxe), Premium Luxury (Luxe Haut de Gamme) et Sport, la dernière sera plus facile à reconnaître avec une abondance d’accents noirs.

Photo : Cadillac Cadillac XT4 2024 - Habitacle

Les plus grands changements se trouvent cependant à l’intérieur. On a complètement changé la planche de bord, si bien que l’écran de huit pouces qui servait le modèle n’est plus, tout comme le bloc d’instruments plus traditionnels. Il est remplacé par un écran incurvé de 33,0 pouces que l’on va trouver avec chaque déclinaison. Sa résolution 9K promet des graphiques d’une clarté exemplaire, tout comme avec le Lyriq qui profite de la même unité. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont aussi de série. L’accès à Internet sur réseau 5G, l’intégration d’Amazon Alexa, ainsi que des services Google intégrés, seront aussi de la partie.

Une nouvelle chaîne audio AKG Studio à 13 haut-parleurs est offerte en option avec tous les XT4.

Sous le capot, on a droit à de la continuité avec le 4-cylindres turbo de 2,0 litres du modèle actuel, un bloc qui propose 235 chevaux et 258 lb-ft de couple. Une boîte automatique à 9 rapports demeure responsable du lien entre la mécanique et les roues. Avec l’ensemble de remorquage, Cadillac précise que le XT4 peut tracter 3500 livres.

Le modèle est attendu au courant de l’été. Les prix seront annoncés à ce moment.

Photo : Cadillac Cadillac XT4 2024 - Intérieur