Dans la course pour amener une camionnette électrique sur le marché, Ford a décidé de mettre la pédale au fond. La compagnie a annoncé hier que les premières versions de préproduction de sa camionnette électrique F-150 Lightning ont été fabriquées. Les unités ont vu le jour à l’usine Rouge Electric Vehicle Center, au Michigan.

La livraison des premières versions de production doit se faire au printemps prochain.

En lien avec cette annonce, Ford a fait part des investissements supplémentaires qu’elle déployait pour trois de ses usines du Michigan afin qu’elles puissent lui permettre d’augmenter la capacité de production du F-150 Lightning. À ce jour, la compagnie confie avoir reçu plus de 150 000 réservations pour le modèle.

En tout, la firme à l’ovale bleu affirme qu’elle va créer 450 nouveaux emplois grâce à des investissements de 250 millions. Ces derniers verront le jour à l’usine rouge précitée, au Van Dyke Electric Powertrain Center et à l’usine de composants de Rawsonville. Ford explique que cette réorganisation et ce nouvel investissement vont lui permettre de produire 80 000 unités du modèle par année.

« Nous savions que le F-150 Lightning était un produit unique, mais l’intérêt du public a dépassé nos plus grandes attentes et a modifié nos plans autour des véhicules électriques », a déclaré Bill Ford, président exécutif de Ford. « Nous doublons donc la mise, le tout en ajoutant des emplois et des investissements pour augmenter la production. »

Parmi les images fournies par l’entreprise, on voit bien sûr des modèles sur la chaîne de montage, mais aussi des versions à l’essai sur les circuits de la compagnie. La production de la première camionnette électrique du groupe Rivian plus tôt cette semaine n’est certainement pas étrangère à l’accélération de la cadence annoncée chez Ford, même si cette dernière était probablement dans les plans.