Ajoutez les noms de Honda et d’Acura à la liste des constructeurs qui ont décidé d’adopter la norme Tesla en matière de recharge de véhicules électriques. Cette dernière, connue sous le nom de NACS (North American Charging Standard), est en train de s’imposer pour devenir la référence à travers l’industrie en Amérique du Nord.

Ainsi, les futurs véhicules électriques de Honda et de sa division de luxe, Acura, pourront accéder à l’immense réseau de stations de recharge de Tesla.

« C’est très important, a déclaré Noriya Kaiya, le président-directeur général de la division nord-américaine de Honda. Nous devons également pousser la norme NACS. C’est clair. »

Pour ce qui est du moment où les véhicules Honda l’adopteront, la compagnie est actuellement à la merci de General Motors (GM), car ses deux premiers véhicules électriques, le Honda Prologue et l’Acura ZDX, profitent de la structure UItium de GM. La bonne nouvelle, c’est que GM a aussi annoncé qu’elle allait adopter la norme Tesla, probablement à partir de l’année 2025.

« Nous dépendons clairement de GM, a déclaré Shinji Aoyama, vice-président directeur de Honda, vendredi dernier. Une fois qu’ils passeront au NACS, cela suivra également pour le ZDX. »

Acura ZDX Type S 2024 Photo : Acura

L’Acura ZDX sera lancée en premier et va proposer un port CCS (Combine Charging Standard) traditionnel. Il passera au NACS en 2025 ou en 2026. Un adaptateur sera fourni pour ceux qui hériteront d’un véhicule équipé du port CCS.

Honda fait également partie du groupe des sept constructeurs qui s’apprête à lancer une coentreprise dans le but de mettre sur pied un nouveau réseau de recharge rapide qui va compter un peu plus de 30 000 bornes à travers les États-Unis et le Canada. Les chargeurs sont encore en cours de développement, mais Honda affirme que les fabricants sont tous d’accord sur les valeurs fondamentales nécessaires à la réussite de ce réseau, entre autres une grande fiabilité et une capacité à être maintenu en excellent état de marche, en tout temps.

Cela représente une très bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de véhicules électriques Honda, car avec les quelque 12 000 stations Tesla qui seront accessibles aux propriétaires de véhicules non-Tesla, on ajoutera environ 30 000 bornes, ce qui va se traduire par une grande accessibilité à la recharge.

Pour les constructeurs, c’est la clef pour accélérer l’adoption de véhicules électriques par les consommateurs.