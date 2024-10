Honda doit procéder au rappel de quelque 720 000 véhicules, cette fois pour des pompes à essence à haute pression défectueuses. Cette campagne s’ajoute à celle lancée la semaine dernière et qui touchait 1,7 million de véhicules. Ainsi, ce sont 2,5 millions de véhicules Honda qui devront passer par les ateliers de la marque pour régler des pépins.

Selon Honda, plus de 700 000 véhicules construits aux États-Unis pour les années modèles 2023, 2024 et 2025 pourraient être équipés de pompes à essence défectueuses. Évidemment, ces dernières doivent être remplacées. Le problème, c’est que les pompes à haute pression peuvent se fissurer de l’intérieur et entraîner des fuites de carburant.

Bien entendu, toute fuite de carburant représente un sérieux risque d’incendie.

Honda CR-V 2023 | Photo : Honda

Les modèles visés par le rappel sont les suivants :

- Accord 2023-2024 (essence et hybride)

- Civic 2025 (berline, à essence et hybride)

- CR-V 2023 à 2025

La bonne nouvelle, c’est que la compagnie mentionne n’avoir reçu aucun rapport d’accident ou de blessure liés au problème. Les propriétaires concernés par le rappel devront se rendre à l’atelier de leur concessionnaire Honda pour que leur véhicule soit inspecté et réparé, le tout gratuitement, il va sans dire.

Les propriétaires concernés vont recevoir une lettre de Honda à compter du mois de décembre.