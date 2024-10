Honda a annoncé qu’elle rappelait quelque 1,7 million de véhicules en raison d’un problème relié à la direction. Au Canada, 239 000 unités sont concernées. Le rappel touche à la fois des modèles de Honda, mais aussi d’Acura, la marque de luxe du constructeur japonais.

Concrètement, on a découvert qu’une roue à vis sans fin du boîtier de direction avait été mal fabriquée. La pièce défectueuse peut gonfler si elle est exposée à la chaleur et à l’humidité, ce qui a un impact sur l’épaisseur de la graisse entre l’engrenage et la barre à laquelle elle est reliée.

Un frottement excessif entre ces composants peut entraîner une augmentation de l’effort et de la difficulté exigée pour tourner le volant. Les conducteurs peuvent avoir l’impression que la direction est « collante », précise l’avis de rappel.

Acura Integra 2023 | Photo : Acura

Les propriétaires des véhicules concernés verront bien sûr ce dernier être réparé gratuitement par la compagnie. Voici la liste complète des véhicules visés par la campagne :

- Honda Civic (berline et à hayon) - 2022 à 2025

- Honda Civic hybride - 2025

- Honda Civic Type R - 2023 à 2025

- Honda CR-V (régulier et hybride) - 2023 à 2025

- Honda HR-V - 2023 à 2025

- Acura Integra - 2023 à 2025

- Acura Integra Type S - 2024 et 2025

Les propriétaires de ces véhicules seront contactés par courrier par Honda.