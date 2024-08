Toyota enrichit la gamme GR Corolla pour 2025 avec l’ajout d’une variante Premium, et l’introduction d’une boîte automatique. Développé avec l’expertise de la division de course de Toyota (Gazoo Racing), le modèle intègre plusieurs évolutions techniques pensées pour améliorer l’expérience de conduite.

Toyota GR Corolla 2025 — quoi de neuf ?

Le principal ajout à la GR Corolla 2025 est l’introduction d’une boîte automatique directe (DAT), qui promet une gestion plus efficace et une meilleure réactivité du véhicule. Cette nouvelle transmission est particulièrement adaptée à la gestion du couple moteur qui a été augmenté à 295 lb-pi, pour des accélérations plus vigoureuses.

La GR Corolla 2025 introduit également un système de contrôle de démarrage avancé. Cette fonctionnalité est conçue pour maximiser la traction au démarrage, permettant des accélérations initiales plus rapides et plus stables. Cette amélioration sera particulièrement appréciable avec la nouvelle version Premium, qui offre également un habitacle plus raffiné.

Toyota GR Corolla 2025, intérieur | Photo : Toyota

À l’intérieur, la GR Corolla Premium se distingue par des matériaux en cuir souple pour les sièges, avec des accents en matériaux composites sur le tableau de bord et les contre-portes. Un système audio JBL à huit haut-parleurs, un système de climatisation automatique à deux zones et l’affichage tête-haute font partie de l’équipement. À l’extérieur, on retrouve un toit en fibre de carbone forgé, un capot bombé avec prise d’air, un sous-radiateur et des roues noir mat.

Pour ce qui est des couleurs, la version de base sera livrable en blanc et en noir alors la variante Premium rajoutera les couleurs « Heavy Métal » et rouge supersonique.

Toyota GR Corolla 2025, de profil | Photo : Toyota

En matière de tenue de route, la GR Corolla 2025 bénéficie d’améliorations notables au niveau de la suspension. Ces ajustements ont été conçus pour offrir une meilleure stabilité dans les virages et une expérience de conduite plus sûre et plus agréable, même à des vitesses élevées. La suspension révisée aide à maintenir l’équilibre du véhicule et à améliorer la réponse aux commandes du conducteur.

Pour le design, le pare-chocs avant a été redessiné pour non seulement affiner l’esthétique de la voiture, mais aussi pour améliorer le refroidissement et l’aérodynamisme.

Deux versions de la Toyota GR Corolla 2025 seront livrables dès l’hiver 2024 ; la Premium sera offerte avec une boîte manuelle ou automatique, alors que la variante de base sera uniquement proposée avec la boîte manuelle à six rapports et des sièges en tissu.

Toyota GR Corolla 2025, trois quarts arrière | Photo : Toyota

Toyota GR Corolla 2025, avant | Photo : Toyota

Toyota GR Corolla 2025, arrière | Photo : Toyota